Συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού Tu-95 στην Άπω Ανατολή: Έξι νεκροί στρατιωτικοί

Ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Tu-95 συνετρίβη σε απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής, προκαλώντας τον θάνατο έξι μελών του πληρώματος. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με τις ρωσικές αρχές να επιβεβαιώνουν τη συντριβή και να ανακοινώνουν ότι ένας ακόμη στρατιωτικός τραυματίστηκε. Το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιφέρεια Αμούρ, κοντά στα σύνορα Ρωσίας και Κίνας.

Το τραγικό δυστύχημα και οι απώλειες

Η συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους τύπου Tu-95 σημειώθηκε στην περιφέρεια Αμούρ, μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής. Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κρασνογιάροβο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Οι πρώτες πληροφορίες από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδόθηκαν από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων και επιβεβαιώθηκαν από το Reuters μέσω του Interfax, ανέφεραν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή.

Από τη συντριβή, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν επτά στρατιωτικοί. Ο μοναδικός επιζών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα σε ιατρικό κέντρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω περίθαλψη. Η τραγική απώλεια των έξι στρατιωτικών έχει προκαλέσει θρήνο στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι συνθήκες της πτήσης και της συντριβής

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95 πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το αεροσκάφος δεν μετέφερε πυρομαχικά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αποστολής. Πληροφορίες από το ρωσικό κανάλι Mash στο Telegram ανέφεραν ότι η συντριβή συνέβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από την περιοχή του Κρασνογιάροβο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο της συντριβής δείχνουν φλόγες να έχουν τυλίξει το αεροσκάφος μετά την πρόσκρουση. Η στιγμή που το Tu-95 έχανε ύψος φέρεται να έχει καταγραφεί, ενώ η έκρηξη που ακολούθησε τη συντριβή «φώτισε» την περιοχή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά την πρόσκρουση σημειώθηκε έκρηξη στις δεξαμενές καυσίμων, γεγονός που οδήγησε στο να τυλιχθεί στις φλόγες το αεροσκάφος. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της συντριβής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είναι ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου Tupolev Tu-95, το οποίο είναι ευρέως γνωστό στη Δύση με την κωδική ονομασία «Bear». Πρόκειται για ένα βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας που αποτελεί βασικό μέρος της ρωσικής αεροπορίας μεγάλων αποστάσεων. Το Tu-95 βρίσκεται σε υπηρεσία εδώ και δεκαετίες και παραμένει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας.

Η έκδοση Tu-95MS, ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πυραύλους κρουζ και χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για την εκτέλεση πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς. Η παρουσία του στον ρωσικό στόλο υπογραμμίζει τη στρατηγική του σημασία για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η διερεύνηση των αιτιών

Οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει άμεσα τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη συντριβή του Tu-95. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη εκτίμηση για τα αίτια του δυστυχήματος. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει αποστείλει επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας στο σημείο της συντριβής.

Η επιτροπή αυτή έχει αναλάβει το έργο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του αεροσκάφους και των έξι μελών του πληρώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr, Enikos