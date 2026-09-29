Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο 5 σημείων για την αντιμετώπιση μαζικών αφίξεων μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο πέντε σημείων, το οποίο έχει ως στόχο την πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση αιφνίδιων και μαζικών παράνομων αφίξεων. Ο βασικός σκοπός του σχεδίου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ καταγράφονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, τα πρόσφατα γεγονότα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν από τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης έως τις ακτές της Μεσογείου, υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εργαλείων. Η κρίση που εκδηλώθηκε το φετινό καλοκαίρι στη Θέουτα, σύμφωνα με την Επιτροπή, ανέδειξε πόσο γρήγορα μπορούν να δημιουργηθούν ξαφνικές, μαζικές αφίξεις στα εξωτερικά σύνορα, οδηγώντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το σχέδιο των πέντε αξόνων

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δομείται γύρω από πέντε βασικούς άξονες δράσης. Ο πρώτος άξονας αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους, με απώτερο σκοπό την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτή η συνεργασία θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων πριν αυτές φτάσουν στα σύνορα της Ένωσης.

Οι υπόλοιποι άξονες περιλαμβάνουν την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τη βελτίωση της παρακολούθησης και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και την αποτελεσματική εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση των επιστροφών, ως ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση της παρακολούθησης των εξελίξεων, την έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές ροές και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Προβλέπεται επίσης η στενότερη συνεργασία μεταξύ τριών βασικών οργανισμών: του Frontex, της Europol και της Eurojust, για συντονισμένη δράση.

Επιπρόσθετα, το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη κέντρων συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) σε συνεργασία με χώρες εταίρους. Αυτά τα κέντρα θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών και στον συντονισμό των προσπαθειών για την ασφάλεια των συνόρων, συμβάλλοντας στην πρόληψη των παράνομων διελεύσεων.

Θωράκιση των εξωτερικών συνόρων

Αναφορικά με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή προαναγγέλλει τη θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το πλαίσιο αυτό θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση σεναρίων στα οποία οι μαζικές μετακινήσεις χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πίεσης, προσφέροντας έτσι μια συντονισμένη και αποτελεσματική απάντηση σε τέτοιες προκλήσεις.

Παράλληλα, προτείνεται η ουσιαστική ενίσχυση της εντολής του Frontex. Η ενίσχυση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενισχυμένου μόνιμου σώματος, το οποίο θα μπορεί να αναπτύσσει άμεσα προσωπικό και εξοπλισμό όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, ο Frontex θα αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο στις επιστροφές, ενώ θα ενισχυθεί και η ικανότητά του για παρακολούθηση τόσο των εξωτερικών συνόρων όσο και των προσυνοριακών περιοχών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Εποπτεία και έγκαιρη προειδοποίηση

Ένα σημαντικό σημείο του σχεδίου αφορά την ενίσχυση της δυνατότητας του Frontex να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερης επίγνωσης της κατάστασης που επικρατεί και την παροχή επιχειρησιακής στήριξης στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, επιτρέποντας την ταχύτερη αντίδραση σε αναδυόμενες απειλές ή ροές.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη καλούνται να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες στο EUROSUR. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναφέρουν άμεσα τυχόν εξελίξεις που επηρεάζουν τα εξωτερικά σύνορα. Αυτή η άμεση ροή πληροφοριών είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και τη συντονισμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Αντιμετώπιση παραπληροφόρησης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης, φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν τις μεταναστευτικές ροές. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νέων ψηφιακών πρωτοκόλλων συνεργασίας με πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης.

Επιπλέον, προβλέπονται νέες ψηφιακές εταιρικές σχέσεις με χώρες εταίρους. Αυτές οι συνεργασίες στοχεύουν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαδικτυακού περιεχομένου που τρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki