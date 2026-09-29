Νέα τουρκική πρόκληση: Βίντεο προσομοίωσης δείχνει κατάρριψη ελληνικού Mirage 2000-5

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία έρχονται στο φως, καθώς βίντεο από προσομοίωση του τουρκικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος τύπου Hisar-O δείχνει τη χρήση του στην κατάρριψη ενός ελληνικού Mirage 2000-5. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε δηλώσει πως «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου NATO».

Οι δηλώσεις Ερντογάν και η αντίφαση

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε προβεί σε δηλώσεις πριν από λίγες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου NATO». Αυτές οι δηλώσεις, που τόνιζαν τη σημασία της συνεργασίας και της καλής γειτονίας, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσίαση ενός σεναρίου κατάρριψης ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους από ένα τουρκικό σύστημα αεράμυνας δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συνέπεια των τουρκικών θέσεων και την πραγματική αντίληψη της Άγκυρας για τις σχέσεις της με την Ελλάδα, ειδικά στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Το βίντεο της προσομοίωσης και το ελληνικό Mirage

Αυτό που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή ήταν η προσομοίωση επιχειρησιακής λειτουργίας του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος μέσης εμβέλειας τύπου Hisar-O. Το βίντεο αυτό παρουσιάζει με λεπτομέρεια ολόκληρη τη διαδικασία εμπλοκής και αναχαίτισης ενός «εχθρικού» στόχου, από την ανίχνευση μέχρι την τελική κατάρριψη.

Στο τέλος του σχετικού βίντεο, αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ότι ο «εχθρικός» στόχος που αναχαιτίζεται είναι ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Mirage 2000-5, το οποίο ανήκει στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Η προσομοίωση αυτή δημοσιεύτηκε από το τουρκικό αμυντικό μέσο ενημέρωσης Defence Turk, το οποίο κάλυψε το συγκεκριμένο γεγονός.

Παρουσίαση του «Ατσάλινου Θόλου» της Τουρκίας

Τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας προχώρησαν στην παρουσίαση των δυνατοτήτων των συστημάτων αεράμυνας που, σύμφωνα με τις αναφορές, θα αποτελούν τον «Ατσάλινο Θόλο» της χώρας. Το ρεπορτάζ του Defence Turk περιλάμβανε δηλώσεις αξιωματικών, τόσο από το πεδίο των επιχειρήσεων όσο και από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Προσομοίωσης Αεροπορικής Άμυνας, αναλύοντας τον τρόπο εκπαίδευσης και λειτουργίας των συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, έγινε εκτενής επίδειξη διαφόρων τουρκικών αντιαεροπορικών συστημάτων, όπως το Korkut, το Sungur, το Hisar-A και το Hisar-O. Η «κατάρριψη» του ελληνικού Mirage 2000-5 παρουσιάστηκε μάλλον τυχαία, όπως αναφέρεται, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για «συμμαχία».

Η τουρκική αντίληψη της «συμμαχίας»

Η δημοσίευση πλάνων με προσομοιώσεις, στις οποίες ελληνικές δυνάμεις παρουσιάζονται ως ο «εχθρός», λίγες ημέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριζε ότι τους απασχολεί «η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», δημιουργεί ερωτήματα για την τουρκική αντίληψη της έννοιας της «συμμαχίας» εντός του ΝΑΤΟ.

Η ενέργεια αυτή θεωρείται απρόκλητη, καθώς προωθεί τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Τουρκίας με τρόπο που στοχοποιεί ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο ο ίδιος ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει σύμμαχο και γείτονα. Αυτό το γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν.

Το ερώτημα της αντίδρασης

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία προκαλεί με τέτοιου είδους ενέργειες, δημιουργείται ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το τι θα γινόταν αν οι ρόλοι ήταν αντεστραμμένοι. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αντιδρούσαν στην Τουρκία εάν η ελληνική Πολεμική Αεροπορία δημοσίευε μελλοντικά ένα βίντεο από προσομοίωση αναχαίτισης ενός «εχθρικού στόχου».

Ειδικότερα, τίθεται το ερώτημα για την αντίδραση της Τουρκίας εάν ο «εχθρικός στόχος» στην ελληνική προσομοίωση ήταν ένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, και μάλιστα εάν η αναχαίτιση γινόταν με ένα ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Αυτή η υποθετική κατάσταση αναδεικνύει την ευαισθησία τέτοιων ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Newsit