Γαλλία: Κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων και μαθητών ενάντια στις περικοπές

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται η Γαλλία, καθώς δημόσιοι υπάλληλοι προχώρησαν σε απεργία και μαθητές απέκλεισαν εισόδους λυκείων σε πολλές πόλεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν αντίδραση στις προγραμματισμένες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα γεγονότα αυτά εκτυλίσσονται δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου του γαλλικού προϋπολογισμού για το 2027, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση.

Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων

Οι τρέχουσες κινητοποιήσεις στη Γαλλία διεξάγονται δύο ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του προσχεδίου του γαλλικού προϋπολογισμού για το έτος 2027. Παράλληλα, απέχουν επτά μήνες από τις προεδρικές εκλογές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις. Το πολιτικό κλίμα στην χώρα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βαρύ για την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Γάλλος πρόεδρος και η κεντροδεξιά κυβέρνησή του καταγράφουν χαμηλά επίπεδα αποδοχής από την κοινή γνώμη. Αυτή η κατάσταση εντείνει την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση εν μέσω των αντιδράσεων για τις οικονομικές πολιτικές της.

Περικοπές και αντιδράσεις σε κλάδους

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για περικοπές ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της χώρας. Ο στόχος αυτών των μέτρων είναι ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών και η αναχαίτιση της αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Αυτές οι προγραμματισμένες περικοπές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων. Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν αυξήσεις μισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Οι πυροσβέστες, συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ανέδειξαν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και απαραίτητους πόρους.

Επεισόδια και προβλήματα στις πόλεις

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν, με τους μαθητές να αποκλείουν εισόδους λυκείων σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Στο Παρίσι, γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι έως και μία στις δέκα εισόδους λυκείων αποκλείστηκε. Ένα από τα πανό που αναρτήθηκαν έξω από το λύκειο Hélène-Boucher στο Παρίσι έγραφε «Λιγότεροι αστυνομικοί, περισσότερα χρήματα», ενώ οι μαθητές ζητούσαν περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και λιγότερη αστυνομική παρουσία στις διαμαρτυρίες τους.

Πέρα από τους αποκλεισμούς, σημειώθηκαν και επεισόδια. Στη Λιλ καταγράφηκαν φωτιές σε κάδους έξω από σχολείο, ενώ στη Λυών αναφέρθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και μαθητών. Εντάσεις σημειώθηκαν επίσης στην πόλη της Νίκαιας.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι οι φωτιές και η βία κοντά σε σχολικά κτίρια δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Ωστόσο, αναγνώρισε παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λύκεια.

Επιπτώσεις στις μεταφορές και τη δημόσια ζωή

Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν και τις δημόσιες συγκοινωνίες, όπου καταγράφηκαν προβλήματα το πρωί της ημέρας των απεργιών. Παράλληλα, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αναμενόταν να συμμετάσχουν σε περίπου 170 συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε ολόκληρη την επικράτεια.

Πιθανές διαταραχές αναμένονται και στον τομέα των αερομεταφορών. Η γαλλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για πιθανά προβλήματα σε ορισμένα αεροδρόμια της χώρας, λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων. Επίσημα στοιχεία για τη συνολική συμμετοχή στην απεργία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από: Reader