Η τουρίστρια που παρακαλούσε «μη με πετάξετε» και την έσπρωξαν στο κενό στο Νταγκεστάν

Σοκ προκαλεί βίντεο από ένα τουριστικό αξιοθέατο στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, όπου μια τουρίστρια φέρεται να αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει άλμα από ύψος περίπου 80 μέτρων, παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της. Η γυναίκα παρακαλούσε τους υπεύθυνους να μην την αφήσουν να «πέσει», ωστόσο τα παρακάλια της δεν έγιναν σεβαστά.

Η δραστηριότητα του pendulum jump

Η τουρίστρια είχε δεθεί με ειδική ζώνη ασφαλείας για ένα «pendulum jump», μια δραστηριότητα που διαφέρει από το κλασικό bungee jumping. Σε αυτή τη μορφή άλματος, ο συμμετέχων αιωρείται σαν εκκρεμές πάνω από το φαράγγι του ποταμού Σουλάκ, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία από την ελεύθερη πτώση του bungee.

Το συγκεκριμένο τουριστικό αξιοθέατο βρίσκεται στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, μια περιοχή γνωστή για τα εντυπωσιακά της τοπία, όπου τέτοιες δραστηριότητες προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν την αδρεναλίνη. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η εμπειρία εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την τουρίστρια.

Στιγμές τρόμου στην πλατφόρμα

Στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η τουρίστρια εμφανίζεται εμφανώς τρομοκρατημένη. Ζητούσε επανειλημμένα να την αφήσουν να φύγει και να μην πραγματοποιήσει το άλμα. Οι φράσεις της «Σε παρακαλώ, μη με πετάξετε έτσι! Όχι, μη!» ακούγονται καθαρά, αποτυπώνοντας τον πανικό της.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον σύζυγό της, Γέγκορ, ζητώντας του να μην την αφήσει να κάνει το άλμα. «Σε φοβάμαι», του είπε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχιζε να επαναλαμβάνει με αγωνία: «Άφησέ με, άφησέ με. Όχι, όχι, όχι». Παρά τις έντονες αντιδράσεις και τα παρακάλια της, οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας φέρεται να την κρατούσαν σταθερά στη θέση της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας από τους εργαζομένους φέρεται ακόμη και να της κλώτσησε το πόδι, με σκοπό να την βοηθήσει να πάρει την κατάλληλη θέση για την εκτέλεση του άλματος. Αυτή η ενέργεια φέρεται να έγινε παρά την ξεκάθαρη άρνηση και τον φόβο της γυναίκας.

Η πτώση και η επιστροφή στην πλατφόρμα

Τελικά, η γυναίκα πραγματοποίησε την πτώση από το ύψος των περίπου 80 μέτρων. Ευτυχώς, επέζησε από το άλμα, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς σωματικό τραυματισμό. Ωστόσο, η ψυχολογική της κατάσταση ήταν εμφανώς επιβαρυμένη μετά την εμπειρία.

Όταν επέστρεψε στην πλατφόρμα, η τουρίστρια εμφανιζόταν φανερά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από όσα είχε βιώσει. Ένας από τους εργαζομένους, μάλιστα, φέρεται να την ρώτησε αν επιθυμούσε να κάνει «άλλη μία φορά» το άλμα. Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Όχι, όχι, όχι! Είπα "όχι"! Δώσε μου το χέρι σου. Φοβάμαι», δείχνοντας ότι ο τρόμος που ένιωσε ήταν πραγματικός και έντονος.

Παρέμβαση της Ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, έχει οδηγήσει στην παρέμβαση της Ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το άλμα της τουρίστριας.

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και σε καταγγελίες άλλων επισκεπτών του αξιοθέατου. Αυτοί οι επισκέπτες υποστηρίζουν ότι και εκείνοι πιέστηκαν από το προσωπικό να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα, υποδεικνύοντας ένα ενδεχόμενο μοτίβο συμπεριφοράς από τους υπεύθυνους του τουριστικού σημείου.

Με πληροφορίες από: Reader