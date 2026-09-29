Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία: Μία νεκρή καθηγήτρια και δύο τραυματίες

Μία 61χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της και δύο άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο στο Στάσκωφ της βορειοδυτικής Σλοβακίας. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν τον τραγικό απολογισμό, ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή.

Το περιστατικό στο Στάσκωφ

Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα την Τρίτη σε σχολικό συγκρότημα στο χωριό Στάσκωφ, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική Σλοβακία. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ήταν οι πρώτες που ανακοίνωσαν λεπτομέρειες για την επίθεση, ενημερώνοντας για τον αριθμό των θυμάτων και την κατάστασή τους.

Η επίθεση, η οποία προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, έλαβε χώρα εντός του σχολικού χώρου. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στα θύματα.

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης

Από την επίθεση με μαχαίρι, μία 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Το θύμα, σύμφωνα με τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ήταν καθηγήτρια στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών διευκρίνισαν ότι η 61χρονη είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά της.

Εκτός από τη νεκρή καθηγήτρια, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μία 44χρονη γυναίκα, η οποία επίσης φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, και ένα παιδί. Η 44χρονη γυναίκα φέρει τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, ενώ το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο δράστης και η ταυτότητά του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης ήταν μαθητής του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι πρόκειται για έναν έφηβο μαθητή της 8ης τάξης, ηλικίας συνήθως μεταξύ 13 και 15 ετών.

Η επίθεση από μαθητή έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για το περιστατικό. Η ταυτότητα του δράστη και τα κίνητρά του αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας.

Η αντίδραση των αρχών

Μετά την επίθεση, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ μερίμνησαν για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος του Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης, Πέτρα Κλιμέσοβα, επιβεβαίωσε τη μεταφορά των δύο τραυματιών σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα για «έγκλημα βίας». Παράλληλα, οι αρχές καθησύχασαν το κοινό δηλώνοντας ότι «η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο», υποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος έχει αρθεί και η ασφάλεια έχει αποκατασταθεί στο σχολικό συγκρότημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Reader