Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου και σημαντικές μορφές του αθλητισμού είπαν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο. Η κηδεία του τελέστηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με εκατοντάδες φίλους του αθλήματος να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του εμβληματικού προπονητή.

Η πορεία του ως παίκτης και προπονητής

Ο Σούλης Μαρκόπουλος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη την 1η Μαρτίου 1949, συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ. Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα ως παίκτης τα έκανε φορώντας τη φανέλα του Όλυμπου Σαράντα Εκκλησιών. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον Δημόκριτο, συμμετέχοντας μάλιστα στο Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας.

Με την ολοκλήρωση της αθλητικής του πορείας, ο Σούλης Μαρκόπουλος άρχισε αμέσως να προπονεί τον Δημόκριτο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς και επιτυχημένης καριέρας. Κατά τη διάρκεια των ετών, βρέθηκε στον πάγκο ιστορικών ομάδων, όπως ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Συγκεκριμένα, δούλεψε διαδοχικά στο τιμόνι όλων των παραδοσιακών δυνάμεων της πόλης, δηλαδή σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και Μακεδονικό.

Οι μεγάλες επιτυχίες και οι διακρίσεις

Η σεζόν 1993-94 αποτέλεσε ένα πραγματικό ορόσημο στην προπονητική του διαδρομή. Ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ ως βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και, μετά την αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού, ανέλαβε τα ηνία ως πρώτος προπονητής. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα του ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς τον Μάρτιο του 1994. Την ίδια αγωνιστική περίοδο, οδήγησε την ομάδα μέχρι τους τελικούς των play-off της Α1.

Οι διακρίσεις του δεν σταμάτησαν εκεί. Το 2008 αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής της χρονιάς, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο άθλημα. Τη σεζόν 2008-09, οδήγησε το Μαρούσι στην τρίτη θέση του Πρωταθλήματος, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο βιογραφικό του.

Ένας προπονητής-ρεκόρ

Η τρίτη του θητεία στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε το 2009 και διήρκεσε μέχρι τον Μάιο του 2017, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια σχέση του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στις 5 Δεκεμβρίου 2010, ο Σούλης Μαρκόπουλος έγραψε ιστορία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Κοουτσάροντας για 489η φορά, ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες από καταβολής Α’ Εθνικής.

Η τελευταία θητεία και η οικογενειακή παράδοση

Η τελευταία του παρουσία σε πάγκο σημειώθηκε το 2019, όταν ανέλαβε εκ νέου τον Άρη ύστερα από διετή απουσία. Ωστόμως, υπέβαλε την παραίτησή του στις 9 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων. Η αγάπη του για το μπάσκετ πέρασε και στην επόμενη γενιά, καθώς ο γιος του, Χάρης Μαρκόπουλος, ακολουθεί επίσης καριέρα προπονητή. Επιπλέον, η κόρη του, Νάνσυ, είναι παντρεμένη με τον πετοσφαιριστή Σωτήρη Σωτηρίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr