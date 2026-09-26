Ο Καναδάς σε προκαταρκτική συμφωνία με τη Saab για έξι αεροσκάφη GlobalEye

Ο Καναδάς προχώρησε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη σουηδική Saab για την προμήθεια έξι αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου τύπου GlobalEye. Η κίνηση αυτή έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης της Αρκτικής περιοχής. Η συμφωνία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί πλήρως, αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για την καναδική οικονομία, καθώς τα αεροσκάφη θα κατασκευαστούν εντός της χώρας.

Η προκαταρκτική συμφωνία και ο στόχος της

Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της σουηδικής Saab αφορά την απόκτηση τουλάχιστον έξι αεροσκαφών GlobalEye. Αυτά τα εξειδικευμένα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις δυνατότητες επιτήρησης του Καναδά, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αρκτική. Η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί στρατηγικό σημείο ενδιαφέροντος για τον Καναδά, και η ενίσχυση της παρακολούθησής της κρίνεται σημαντική.

Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Προς το παρόν, η τελική σύμβαση δεν έχει οριστικοποιηθεί, ούτε έχει καθοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αεροσκαφών. Πέρα από τα ίδια τα αεροσκάφη, ο Καναδάς προτίθεται να αποκτήσει και τα συναφή συστήματα, καθώς και τις απαραίτητες υπηρεσίες εκπαίδευσης για το προσωπικό που θα τα χειρίζεται.

Κατασκευή στον Καναδά και οικονομικά οφέλη

Ένα σημαντικό στοιχείο της προκαταρκτικής συμφωνίας είναι η πρόβλεψη για την κατασκευή των έξι αεροσκαφών GlobalEye εντός του Καναδά. Τα νέα αεροσκάφη θα βασίζονται στα ήδη καναδικής κατασκευής αεροσκάφη Bombardier 6500, αξιοποιώντας την εγχώρια τεχνογνωσία και παραγωγή. Η απόφαση αυτή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην καναδική οικονομία.

Σύμφωνα με την καναδική κυβέρνηση, το πρόγραμμα αυτό προβλέπεται να στηρίξει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και την τόνωση της απασχόλησης. Τα αεροσκάφη GlobalEye θα διαθέτουν τη δυνατότητα να επιτηρούν εκτεταμένες θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές, ενώ παράλληλα θα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες υποστήριξης στις χερσαίες δυνάμεις του Καναδά.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων

Η προκαταρκτική συμφωνία αποτελεί το επιστέγασμα διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν στις 27 Μαΐου. Οι συζητήσεις οδήγησαν στην τρέχουσα μορφή της συμφωνίας για την προμήθεια των έξι αεροσκαφών. Αρχικά, οι σχεδιασμοί προέβλεπαν την απόκτηση ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού αεροσκαφών αυτού του τύπου, με τον αρχικό σχεδιασμό να αφορά περίπου 40 μονάδες.

Ωστόσο, η προτεινόμενη προμήθεια περιορίστηκε τελικά στα έξι αεροσκάφη. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική φάση για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Καναδά, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αεροσκαφών που κρίθηκε κατάλληλος για τις άμεσες ανάγκες επιτήρησης, ιδίως στην Αρκτική.

Αποκλεισμός ανταγωνιστικών προτάσεων και διεθνείς συνεργασίες

Η προκαταρκτική συμφωνία με τη Saab ουσιαστικά θέτει εκτός διαδικασίας άλλες ανταγωνιστικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί. Μεταξύ αυτών των προτάσεων περιλαμβάνονταν συστήματα από αμερικανικές εταιρείες, όπως η L3Harris και η Boeing. Η επιλογή της Saab υποδηλώνει μια στρατηγική απόφαση από την πλευρά της καναδικής κυβέρνησης.

Παράλληλα με την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, η καναδική κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκουίντι, δήλωσε σχετικά: «Μαζί, προωθούμε μια δυνατότητα που θα ενισχύσει την ασφάλειά μας και θα δημιουργήσει αξία για τους Καναδούς».

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών

Η συμφωνία για τα GlobalEye εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σημαντικής αύξησης των αμυντικών δαπανών του Καναδά. Την περασμένη χρονιά, οι αμυντικές δαπάνες της χώρας ανήλθαν σε 65 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αύξηση αντανακλά μια αναθεώρηση της αμυντικής πολιτικής της Οτάβα.

Η καναδική κυβέρνηση επανεξετάζει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα αναζητά νέες διεθνείς αμυντικές συνεργασίες. Η προμήθεια των αεροσκαφών GlobalEye αποτελεί ένα απτό παράδειγμα αυτής της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και την προσαρμογή στις σύγχρονες γεωπολιτικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Enikos