Ο 76χρονος τραυματίας από την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ στην Πενσυλβάνια απεβίωσε

Ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην πολιτεία Πενσυλβάνια, απεβίωσε. Στην εν λόγω εκδήλωση, στόχος απόπειρας δολοφονίας είχε γίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο θάνατος του Τζιμ Κόπενχεϊβερ

Ο 76χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του ονομαζόταν Τζιμ Κόπενχεϊβερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια, δηλώνοντας: «Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!». Ο Κόπενχεϊβερ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες του οπλοφόρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στη δήλωσή του: «Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του». Ο Τραμπ φρόντισε να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές και με κεφαλαία γράμματα, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν οι σωματοφύλακές του.

Η επίθεση στην Πενσυλβάνια

Η προεκλογική εκδήλωση κατά την οποία σημειώθηκε το περιστατικό έλαβε χώρα τη 13η Ιουλίου 2024, στην πόλη Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ είχε χτυπηθεί στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα από τα πυρά. Ο οπλοφόρος είχε λάβει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση, από όπου και άνοιξε πυρ.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πολλούς παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων και ο 76χρονος Κόπενχεϊβερ. Το γεγονός είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς στόχος ήταν ο τότε υποψήφιος και νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλα θύματα και ο δράστης

Εκτός από τον Τζιμ Κόπενχεϊβερ, στην επίθεση είχε χάσει τη ζωή του και ο Κόρι Κομπέρατορ, ένας πυροσβέστης 50 ετών. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τραυματιστεί ελαφρά στο αυτί κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η παρουσία του οπλοφόρου στην οροφή της εκδήλωσης είχε δημιουργήσει συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας για όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με τις αρχές, ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών. Ο Κρουξ σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του προέδρου, τερματίζοντας έτσι την απειλή που είχε δημιουργήσει στην προεκλογική συγκέντρωση.

Διευκρινίσεις για την αιτία θανάτου

Αρχικά, ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και αποδιδόταν στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρίνιζε την ακριβή αιτία του θανάτου του 76χρονου. Αυτό είχε αφήσει ένα κενό ως προς τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσυλβάνια, Ντέιβ Σάντεϊ, προέβη σε διευκρινίσεις μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Ο Σάντεϊ ανέφερε ότι ο 76χρονος Τζιμ Κόπενχεϊβερ πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση του θανάτου του με την επίθεση του 2024.

Με πληροφορίες από: Topontiki