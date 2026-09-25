Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις αρχές, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε παλιό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση του οικήματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου και την αναζήτηση τυχόν εγκλωβισμένων.

Το χρονικό της έκρηξης και η κατάρρευση του κτιρίου

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής, και πιο συγκεκριμένα στις 7:35, σε ένα παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Το γεγονός προκάλεσε την κατάρρευση της παλιάς οικίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στο κτίριο. Η περιοχή της Πλάκας «σείστηκε» από την ισχυρή έκρηξη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές και κατέρρευσε μετά την έκρηξη. Το περισταστικό, όπως αναφέρθηκε, συνέβη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Στο επίκεντρο η οδός Λυσικράτους στην Πλάκα

Το συμβάν έλαβε χώρα σε ένα ιστορικό σημείο της Αθήνας, στην οδό Λυσικράτους, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Πλάκας. Πιο συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας 46 και Λυσικράτους. Η περιοχή είναι γνωστή για τα παλιά της κτίρια και την πυκνή δόμηση, γεγονός που καθιστά την κατάρρευση ενός οικήματος ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι ζημιές στο κτίριο είναι εκτεταμένες, όπως μεταδίδεται, με την κατάρρευση του να δημιουργεί ένα επικίνδυνο πεδίο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

Αμέσως μετά την έκρηξη, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με τρία οχήματα και συνολικά 12 πυροσβέστες να βρίσκονται επί τόπου, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν την παρουσία 2 οχημάτων της Πυροσβεστικής.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και ειδικό όχημα με εξοπλισμό, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες. Η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου και την έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις να εργάζονται πυρετωδώς.

Ένας τραυματίας και έρευνες για εγκλωβισμένους

Από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου, υπάρχει ένας τραυματίας, ο οποίος φέρει τραύματα από θραύσματα του οικήματος. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στον τραυματία και στην ταυτόχρονη διερεύνηση για το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων ατόμων εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Οι 12 πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή εξετάζουν σχολαστικά κάθε σημείο του κατεστραμμένου κτιρίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχαν άτομα εντός του τη στιγμή της έκρηξης. Η επιχείρηση διάσωσης και έρευνας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Το ενδεχόμενο της έκρηξης φυσικού αερίου

Οι αρχές, παράλληλα με τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους και την εκτίμηση των ζημιών, εξετάζουν και την αιτία της έκρηξης. Ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμοδίων είναι η έκρηξη να προήλθε από αγωγό φυσικού αερίου. Αυτή η πληροφορία αποτελεί ένα από τα σενάρια που διερευνώνται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος στην Πλάκα.

Οι έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι δυνάμεις ασφαλείας και η Πυροσβεστική συνεχίζουν το έργο τους στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Enikos