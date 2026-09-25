Το φθινόπωρο φαίνεται πως έχει εγκατασταθεί για τα καλά, φέρνοντας μαζί του καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, καθώς ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, αλλάζει δραματικά. Πρόκειται για τη δεύτερη φθινοπωρινή κακοκαιρία μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, η οποία θα επηρεάσει σταδιακά τη χώρα.

Το νέο σύστημα αναμένεται να κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τα νότια, με το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζεται από βροχές και έντονες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε γενικά κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ειδικά την Κυριακή.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Παρασκευή

Σήμερα, Παρασκευή, ο καιρός ξεκίνησε με γενικά αίθριο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας κατά τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιονίου και στην Ήπειρο. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, ενώ στη δυτική Στερεά οι βροχές θα είναι λιγότερες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Το Σάββατο σε μεγάλο μέρος της χώρας

Το Σάββατο, το σύστημα της κακοκαιρίας θα κινηθεί νοτιότερα, καλύπτοντας ένα μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στο επίκεντρο των βροχών και των σποραδικών καταιγίδων θα βρεθούν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά και τα νότια, επηρεάζοντας διαδοχικά περισσότερες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς οι καταιγίδες αναμένονται έντονες σε διάφορα σημεία.

Ο καιρός στην Αθήνα και η συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στον καιρό που θα επικρατήσει το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα, λόγω της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, βροχές αναμένονται μέσα στην ημέρα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα φαινόμενα να παρουσιάσουν ύφεση το βράδυ, κάτι που θα ήταν ευνοϊκό για την διεξαγωγή της συναυλίας. Οι διοργανωτές και το κοινό παρακολουθούν τις εξελίξεις των καιρικών συνθηκών.

Θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να βρίσκονται περίπου στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ. Την Κυριακή, αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων, οι οποίοι τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές.

Σταδιακή απομάκρυνση του συστήματος την Κυριακή

Από την Κυριακή, το σύστημα της κακοκαιρίας θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και να περιορίζονται σε λιγότερες περιοχές, σηματοδοτώντας την υποχώρηση της τριήμερης κακοκαιρίας.

Παρόλα αυτά, η ενίσχυση των βοριάδων την Κυριακή θα διατηρήσει μια αίσθηση ψύχους, παρά την απομάκρυνση των βροχοπτώσεων από τις περισσότερες περιοχές. Η γενική θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Newsit