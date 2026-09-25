Η ΑΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους σε αεροσκάφη για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην επέκταση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον της και στον εναέριο χώρο. Η Αρχή αποκτά πρόσβαση σε μια προηγμένη πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών, καθώς και σε μια γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης (GIS). Αυτή η κίνηση επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

Η νέα στρατηγική της ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες, η Εφορία θα επιδιώκει να εντοπίζει λαθρέμπορους και φοροφυγάδες ακόμα και στον αέρα. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία ενισχύει τα εργαλεία της για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οικονομικών παραβάσεων. Η κίνηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενες ενέργειες της Αρχής, επεκτείνοντας το πεδίο των ελέγχων σε ένα νέο μέσο μεταφοράς.

Η επέκταση των ελέγχων σε αεροσκάφη σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Η ΑΑΔΕ στοχεύει να αποκτήσει πλήρη εικόνα των κινήσεων των αεροσκαφών, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά όπου διαπιστώνονται παρατυπίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση.

Πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο

Η ΑΑΔΕ θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις όλων των αεροσκαφών, τόσο των ιδιωτικών όσο και εκείνων που ανήκουν σε εταιρείες. Η παρακολούθηση αυτή θα καλύπτει πτήσεις εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και συλλογής δεδομένων για κάθε πτήση.

Το βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η συνεχής ενημέρωση για τις πτήσεις, γεγονός που θα επιτρέψει στη Φορολογική Αρχή να γνωρίζει όχι μόνο τα δηλωθέντα στοιχεία, αλλά και την πραγματική δραστηριότητα και τις κινήσεις των αεροσκαφών. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα, ενισχύοντας άμεσα τις ελεγκτικές δυνατότητες και την ικανότητα της Αρχής να ανιχνεύει ύποπτες κινήσεις.

Λειτουργία ως «φίλτρο κινδύνου» για στοχευμένους ελέγχους

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ένα «φίλτρο κινδύνου», επιτρέποντας στις ελεγκτικές υπηρεσίες να διαχωρίζουν τις κινήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση. Όταν υπάρχουν ενδείξεις που χρήζουν ελέγχου, η πλατφόρμα θα ανάβει «κόκκινο», υποδεικνύοντας την ανάγκη για ενδελεχέστερη εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να κατευθύνει τις διαθέσιμες δυνάμεις της με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα προς τους πιθανούς παραβάτες. Ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος ή μια σειρά πτήσεων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω διασταυρώσεις, ιδιαίτερα εάν τα δεδομένα που συλλέγονται δημιουργούν υπόνοιες για φορολογική ή τελωνειακή παράβαση, επιτρέποντας την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Αξιοποίηση γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης (GIS)

Σε δεύτερο χρόνο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να ενσωματώσει στις ελεγκτικές της μεθόδους και τη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης, γνωστή ως GIS (Geographic Information Systems). Πρόκειται για ένα εξελιγμένο λογισμικό που προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού κλασικών δεδομένων μιας επιχείρησης με τη γεωγραφική τους θέση, παρέχοντας μια νέα διάσταση στην ανάλυση πληροφοριών.

Η αξιοποίηση του GIS αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη και χωρικά προσδιορισμένη εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό το εργαλείο θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα της ΑΑΔΕ να εντοπίζει και να αναλύει σύνθετα δίκτυα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων σε πολλαπλά επίπεδα.

Το κόστος και το τμήμα που εμπλέκεται

Για την απόκτηση πρόσβασης σε αυτές τις προηγμένες πλατφόρμες, η ΑΑΔΕ θα καταβάλει ετήσια συνδρομή ύψους 5.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Η επένδυση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών της Αρχής και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Η πρόσβαση και η αξιοποίηση των δεδομένων θα γίνεται για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ). Το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση, την ανάλυση των πληροφοριών που θα συλλέγονται και τον συντονισμό των ελέγχων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Με πληροφορίες από: Enikos