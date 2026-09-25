Οι Χούθι διαβεβαιώνουν την Ευρώπη: Δεν θα στοχοποιήσουμε ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, οι οποίοι δρουν στην Υεμένη, απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα στοχοποιούν ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιστολή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αντάρτες επιδιώκουν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους πάνω από το στρατηγικής σημασίας στερό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μια κίνηση που έχει προκαλέσει ανησυχία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η επιστολή των Χούθι απεστάλη αυτόν τον μήνα στον αρμόδιο μηχανισμό της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις 10 Σεπτεμβρίου. Δύο διπλωμάτες που είχαν ενημερωθεί σχετικά δήλωσαν ότι οι Χούθι επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις των μαχητών κατά μήκος των νότιων ακτών της Υεμένης δεν είχαν ως στόχο να διαταράξουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Στην επιστολή τους, οι Χούθι δήλωσαν ότι η επιχείρησή τους δεν θα επηρεάσει την ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Η οργάνωση προσπαθεί να παρουσιάσει τη σύγκρουσή της ως περιορισμένη στη Σαουδική Αραβία και όχι ως μια ευρύτερη προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Η στρατηγική σημασία της Ερυθράς Θάλασσας

Το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Η σημασία του αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αυξήσει τις υπηρεσίες τους μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ να έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Οι Χούθι επιδιώκουν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους σε αυτή την κρίσιμη θαλάσσια περιοχή, γεγονός που εξηγεί την ανάγκη τους να διαβεβαιώσουν τη διεθνή κοινότητα, και ειδικότερα την Ευρώπη, για τις προθέσεις τους σχετικά με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης και οι επιθέσεις

Τον Ιούλιο, οι Χούθι αναζωπύρωσαν μια σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτής της αναζωπύρωσης, ανακοίνωσαν αποκλεισμό των λιμανιών του βασιλείου και προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων. Αυτή η νέα επίθεση κατέρριψε την εκεχειρία του 2022 που είχε συναφθεί με τη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχία.

Η στρατιωτική τους δράση περιελάμβανε την κατάληψη του λιμανιού Μόχα της Υεμένης στις 10 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που εστάλη η επιστολή στην ΕΕ. Ακολούθως, οι μαχητές συνέχισαν καταλαμβάνοντας αρκετά νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αφού απώθησαν μαχητές που υποστηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία και ήταν ευθυγραμμισμένοι με την κυβέρνηση της Υεμένης.

Διαβεβαιώσεις και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

Πέραν των διαβεβαιώσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αντάρτες έχουν επίσης διαβεβαιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα στοχοποιήσουν αμερικανικά πλοία. Αυτό συνέβη μετά από διαμεσολάβηση του Ομάν για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον για να πουν ότι «δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας». Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν θέλουν να στραφούμε εναντίον τους. Αφήνουν τα περισσότερα πλοία να περνούν. Υπάρχει μόνο μία χώρα με την οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και θα το διευθετήσουμε αυτό».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis