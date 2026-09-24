Ένας γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται σε εναγώνια αναζήτηση τρόπων προκειμένου να επισκεφθεί για θεραπεία τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου που τον γνωρίζει καλά και εργάζεται για εκείνον, ο εν λόγω καλλιτέχνης φέρεται να έχει αναπτύξει έναν «εθισμό» στις συγκεκριμένες θεραπείες και, επιπλέον, εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί είναι αθώοι στην υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις από τον προσωπικό οδηγό

Οι σημαντικές αυτές πληροφορίες προέρχονται από έναν οδηγό ταξί, ο οποίος, πέραν της κύριας επαγγελματικής του ιδιότητας ως ταξιτζής για δεκαέξι χρόνια, απασχολείται παράλληλα, εδώ και τρία χρόνια, ως προσωπικός οδηγός του γνωστού τραγουδιστή. Ο οδηγός επέλεξε να μιλήσει στο OPEN, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη συχνή παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Όπως διηγήθηκε, έχει πλήρη γνώση του ιατρείου, καθώς έχει μεταφέρει τον τραγουδιστή εκεί δεκάδες φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους. Κάθε φορά, ο τραγουδιστής του έλεγε ότι «πάω για θεραπεία», και ο οδηγός τον περίμενε υπομονετικά από κάτω. Μετά το πέρας της θεραπείας, τον μετέφερε είτε πίσω στο σπίτι του είτε σε κάποια επαγγελματική του υποχρέωση, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του.

Η απόλυτη αφοσίωση του καλλιτέχνη

Ο οδηγός περιέγραψε τη σχέση του τραγουδιστή με το συγκεκριμένο ιατρείο και τους γιατρούς με τη λέξη «λατρεία». Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχει λατρεία σε αυτό το μέρος». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι είχε γίνει μάρτυρας συνομιλιών του τραγουδιστή στο τηλέφωνο με τους γιατρούς, όπου η στάση του καλλιτέχνη ήταν τέτοια που «μοιάζει σαν να μιλάει στον Θεό, απόλυτη αφοσίωση», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της εμπιστοσύνης και της προσήλωσης που έδειχνε.

Ο ίδιος ο οδηγός διευκρίνισε ότι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να συναντήσει τους γιατρούς αυτοπροσώπως. Τους είδε για πρώτη φορά στην τηλεόραση, όταν πλέον είχε γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με όσα γνώριζε, τον ώθησε στην απόφαση να μιλήσει δημόσια, πιστεύοντας ότι οι πληροφορίες του είναι σημαντικές.

Η πεποίθηση για την αθωότητα και η ανησυχία για τον εθισμό

Ακόμη και μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις εξελίξεις στην υπόθεση, ο τραγουδιστής διατηρούσε την επιθυμία να επιστρέψει για θεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο οδηγός μετέφερε τις δηλώσεις του τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να του έλεγε: «…Είναι αυτά», όταν τον μετέφερε σε μια δουλειά. «Τους την έστησαν, δεν έχουν κάνει τίποτα ο γιατρός και η κυρία», ήταν τα λόγια του, εκφράζοντας την πεποίθησή του για την αθωότητα των γιατρών.

Ο οδηγός τόνισε με έμφαση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τραγουδιστής, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Είναι εθισμένος». Πλέον, μετά το κλείσιμο του ιατρείου της Καρνεάδου, ο τραγουδιστής βρίσκεται σε αναζήτηση άλλων τρόπων και μεθόδων για να συνεχίσει τις θεραπείες του. Ο προσωπικός του οδηγός εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση, καταλήγοντας με την έκκληση: «Πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον σώσουμε».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr