Η στιγμή που ο Σι Τζινπίνγκ ξέσπασε σε γέλια με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν

Ένα βίντεο που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καταγράφοντας μια ιδιαίτερη στιγμή κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του Κινέζου προέδρου στον Λευκό Οίκο. Το στιγμιότυπο δείχνει τον Σι Τζινπίνγκ να ξεσπά σε γέλια όταν ο Αμερικανός ομόλογός του του έδειξε το «πορτρέτο» του Τζο Μπάιντεν. Η σκηνή εκτυλίχθηκε στον γνωστό «διάδρομο» της νέας γκαλερί του Λευκού Οίκου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η ξενάγηση στον Λευκό Οίκο

Η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, περιλάμβανε μια ξενάγηση σε διάφορους χώρους. Ένα από τα σημεία που επισκέφθηκαν οι δύο ηγέτες ήταν ο περιβόητος «διάδρομος» της νέας γκαλερί του Λευκού Οίκου. Αυτός ο διάδρομος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί εκτίθενται διάφορα αντικείμενα και φωτογραφίες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ξενάγησης, και συγκεκριμένα σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκε το στιγμιότυπο που κάνει πλέον τον γύρο του διαδικτύου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε στον Σι Τζινπίνγκ ένα συγκεκριμένο «πορτρέτο», το οποίο στάθηκε η αφορμή για την έντονη αντίδραση του Κινέζου προέδρου.

Το «πορτρέτο» του Μπάιντεν

Το αντικείμενο που προκάλεσε το γέλιο του Σι Τζινπίνγκ ήταν ένα «πορτρέτο» του Τζο Μπάιντεν. Αυτό το «πορτρέτο» δεν είναι μια συμβατική ζωγραφική απεικόνιση, αλλά μια φωτογραφία στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τοποθετήσει ένα αυτόματο στιλό. Η τοποθέτηση αυτή είχε γίνει πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η φωτογραφία με το αυτόματο στιλό είχε τοποθετηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του Τζο Μπάιντεν, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο έκθεμα στη νέα γκαλερί του Λευκού Οίκου. Η ύπαρξη αυτού του «πορτρέτου» στον «διάδρομο» ήταν κάτι που ο Σι Τζινπίνγκ δεν φαίνεται να γνώριζε ή να περίμενε να αντικρίσει.

Οι αντιδράσεις και η μετάφραση

Όταν ο Σι Τζινπίνγκ αντίκρισε το συγκεκριμένο «πορτρέτο» με το στυλό του Μπάιντεν, η αντίδρασή του ήταν άμεση και έντονη. Ο Κινέζος πρόεδρος απεικονίζεται στο βίντεο να ξεσπά σε γέλια, εκφράζοντας έτσι την έκπληξη ή τη διασκέδασή του από αυτό που έβλεπε. Η εικόνα του να γελά δυνατά έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τι ακριβώς αντικρίζει ο Σι Τζινπίνγκ δεν ήταν προφανές με την πρώτη ματιά, γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη την περαιτέρω επεξήγηση. Για τον λόγο αυτό, ο βοηθός του Κινέζου προέδρου ανέλαβε να του εξηγήσει στα μανδαρινικά το περιεχόμενο και την ιδιαιτερότητα του «πορτρέτου». Μετά την επεξήγηση, τα γέλια του Σι Τζινπίνγκ έγιναν ακόμη πιο έντονα, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Το δείπνο εργασίας και τα θέματα συζήτησης

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο δεν περιορίστηκε μόνο στην ξενάγηση, αλλά περιλάμβανε και επίσημο δείπνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του μετά τη συνάντησή τους. Το δείπνο αυτό πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο και αποτέλεσε μέρος του επίσημου προγράμματος της επίσκεψης.

Η συνάντηση των δύο ηγέτων, πριν από το δείπνο, είχε στην ατζέντα της μια σειρά από σημαντικά θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, οι εξελίξεις στο Ιράν και η κατάσταση στην Ταϊβάν. Αυτές οι συζητήσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της διμερούς συνάντησης και το εύρος των ζητημάτων που απασχολούν τις δύο χώρες.

Με πληροφορίες από: Reader