Το επίσημο δείπνο Τραμπ-Σι: Από τη Silicon Valley στο μενού πολυτελείας

Σε ένα επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 100 άτομα. Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονταν Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι επιχειρηματίες της τεχνολογίας και οι σύζυγοί τους, ενώ την κινεζική αντιπροσωπεία αποτελούνταν κυρίως κυβερνητικά στελέχη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεσωπο έχουν προσθέσει «νέα ουσία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στον Λευκό Οίκο

Περισσότερα από 100 άτομα βρέθηκαν στο επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η λίστα των προσκεκλημένων περιλάμβανε κυρίως Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, κορυφαίους επιχειρηματίες και τις συζύγους τους, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Από την κινεζική πλευρά, η αντιπροσωπεία αποτελούνταν κυρίως από κυβερνητικά στελέχη που συνόδευαν τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους. Η σύνθεση των καλεσμένων αντικατόπτριζε τη σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η παρουσία της Silicon Valley στο προεδρικό τραπέζι

Στο επίκεντρο του δείπνου βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, τα οποία κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τα προεδρικά ζεύγη των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia με τη σύζυγό του, καθώς και ο Έλον Μασκ.

Επίσης, παρούσα ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου. Στη λίστα των παρευρισκόμενων περιλαμβάνονταν επιπλέον στελέχη από τις εταιρείες Meta και OpenAI, υπογραμμίζοντας την ισχυρή εκπροσώπηση του τεχνολογικού κλάδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Anthropic.

Η κινεζική αντιπροσωπεία και οι δηλώσεις

Σε αντίθεση με την αμερικανική πλευρά, η κινεζική παρουσία στο δείπνο αποτελούνταν κυρίως από κυβερνητικούς αξιωματούχους και όχι από επικεφαλής μεγάλων εταιρειών. Κινέζοι επιχειρηματίες είχαν αρχικά θεωρηθεί πιθανό ότι θα συμμετείχαν στην επίσκεψη, ωστόσο τελικά δεν υπήρξε αντίστοιχη επιχειρηματική αντιπροσωπεία.

Μεταξύ των Κινέζων αξιωματούχων που παραβρέθηκαν ήταν ο Τσάι Τσι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας και επικεφαλής του γραφείου του Σι, ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, καθώς και ο πρέσβης της Κίνας στις ΗΠΑ Σιέ Φενγκ. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δώρισε στον Κινέζο ηγέτη ένα άγαλμα φαλακρού αετού, το οποίο αποτελεί σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μενού της πολυτέλειας και οι οικογένειες

Το επίσημο δείπνο περιλάμβανε ένα προσεγμένο μενού δύο πιάτων, σχεδιασμένο για την περίσταση. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν βελουτέ κολοκύθας, συνοδευόμενη από τραγανή πανσέτα. Το κυρίως πιάτο ήταν λαβράκι με κρούστα σουσαμιού, σερβιρισμένο πάνω σε μπρεζέ μποκ τσόι.

Ως επιδόρπιο, προσφέρθηκε κρέμα βανίλιας και παγωτό από μέλι που προερχόταν από τον Λευκό Οίκο. Παρόντα στο δείπνο ήταν επίσης μέλη της οικογένειας Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Ιβάνκα Τραμπ, ο Έρικ Τραμπ, η Λάρα Τραμπ, η Τίφανι Τραμπ και ο πατέρας της Μελάνια Τραμπ, Βίκτορ Κνάους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta