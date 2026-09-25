Ο βρετανικός στρατός επαναφέρει το ιππικό για να αποφύγει τον εντοπισμό από drones

Ο βρετανικός στρατός έχει ξεκινήσει πειράματα με τη χρήση αλόγων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με κύριο στόχο την αποφυγή εντοπισμού από drones και θερμικές κάμερες. Το Έφιππο Σύνταγμα της Βασιλικής Φρουράς, μαζί με τους στρατιώτες του, διεξάγει δοκιμές για τη χρήση των ζώων σε μυστικές διασχίσεις μέσα από δύσβατα εδάφη. Η πρωτοβουλία αυτή εξετάζει την πιθανή επαναφορά του ιππικού σε σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η επιστροφή του ιππικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Ο βρετανικός στρατός επαναφέρει τα άλογα πολέμου ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης, όπου τα drones αποτελούν σημαντική απειλή. Το Έφιππο Σύνταγμα της Βασιλικής Φρουράς και οι στρατιώτες του δοκιμάζουν τα άλογα για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού σε περιοχές όπου τα παραδοσιακά στρατιωτικά οχήματα θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κίνηση ή θα προκαλούσαν υπερβολικό θόρυβο.

Το πείραμα περιλάμβανε τη διέλευση των αλόγων μέσα από δύσκολες δασώδεις περιοχές, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους να κινούνται αθόρυβα. Αυτή η μέθοδος μεταφοράς στρατευμάτων σε δύσκολα εδάφη αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης από τον βρετανικό στρατό, ο οποίος αναζητά νέους και προσαρμοστικούς τρόπους διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Το πλεονέκτημα έναντι των drones και των θερμικών καμερών

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των αλόγων, σύμφωνα με τις δοκιμές, είναι η ικανότητά τους να αποφεύγουν τον εντοπισμό από drones και τεχνολογία θερμικής απεικόνισης. Τα drones μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να καταστρέψουν θωρακισμένα οχήματα, όπως άρματα μάχης, από αέρος. Αντίθετα, τα άλογα μπορούν να κινούνται αθόρυβα και να εκπέμπουν πολύ χαμηλότερο υπερέρυθρο θερμικό ίχνος σε σύγκριση με τους θερμούς κινητήρες ή τα τανκς.

Ο αντισυνταγματάρχης Μπεν ΜακΝίλ δήλωσε ότι τα άλογα είναι πιο πιθανό να εκληφθούν ως άγρια πανίδα όταν κινούνται σε δασώδεις εκτάσεις υπό την απειλή των drones. «Ένα άλογο μπορεί να κινηθεί με πιο φυσικό προφίλ από ό,τι οποιοδήποτε θωρακισμένο όχημα. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πας από το σημείο Α στο σημείο Β με ένα άλογο παρά… με ένα τανκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πειράματα σε δύσβατα εδάφη και η έμπνευση από την Εσθονία

Η ιδέα της επιστροφής του ιππικού εμπνεύστηκε εν μέρει από την πρωτοβουλία περίπου δώδεκα εθελοντών που δημιούργησαν μια έφιππη μονάδα εντός της Εσθονικής Λίγκας Άμυνας. Αυτή η μονάδα απέδειξε ότι σε πυκνά δάση και βαλτώδη εδάφη, όπου τα βαρέα στρατιωτικά οχήματα συχνά κολλάνε, τα άλογα μπορούν να κινηθούν παντού.

Εκπρόσωπος του βρετανικού στρατού δήλωσε ότι τα άλογα μπορούν να ξεπεράσουν σε απόδοση τα θωρακισμένα οχήματα σε τέτοια εδάφη. «Το δίδαγμα από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή είναι σαφές: ο σύγχρονος πόλεμος απαιτεί δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και, μερικές φορές, επιστροφή στα βασικά. Αν το απαιτεί το έδαφος, το ιππικό θα είναι έτοιμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι ασκήσεις και τα πρώτα αποτελέσματα

Οι πρώτες σειρές ασκήσεων με τα άλογα ξεκίνησαν το καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων, οι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν σε πρώτες βοήθειες για τα ζώα, βασική πετάλωση και πραγματοποίησαν ασκήσεις αναγνώρισης. Τα άλογα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνηθισμένα μόνο σε τελετουργικά καθήκοντα, γεγονός που καθιστά την προσαρμογή τους σε στρατιωτικές συνθήκες σημαντική.

Ένας δεύτερος γύρος ασκήσεων ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στα δάση κοντά στο Σάντχερστ. Ο δεκανέας Μπεν Τσάπμαν περιέγραψε τις δοκιμές, αναφέροντας: «Κάναμε μια σειρά ασκήσεων βλέποντας πόσο κοντά μπορούσαμε να φτάσουμε με ένα άλογο, ανάλογα με το πόσο γρήγορα γινόταν ο εντοπισμός. Έφτασαν σε απόσταση 150 μέτρων. Είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν από όσο θα νόμιζε κανείς». Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι ορισμένα από τα τελετουργικά χάλκινα εξαρτήματα των αλόγων παρουσίασαν προβλήματα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta