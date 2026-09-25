Το Ιράν προτείνει σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Ορμούζ, θέτοντας όρους

Το Ιράν παρουσίασε ένα σχέδιο για το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόταση αυτή έγινε γνωστή από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σηματοδοτώντας μια νέα εξέλιξη στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η πρόταση της Τεχεράνης για τα Στενά

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την κατάθεση ενός σχεδίου επτά ημερών, το οποίο προβλέπει το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η δήλωση έγινε ενώπιον δημοσιογράφων, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η πρόταση περιλαμβάνει τη δέσμευση ότι, εφόσον εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθει κανονικά στο τέλος της έβδομης ημέρας. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Οι όροι που τέθηκαν και η διαμεσολάβηση

Ο Ιρανός υπουργός αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτές δεν διαφέρουν από όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών τον Ιούνιο.

Η πρόταση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα των New York Times και του CNN. Αυτή η οδός επικοινωνίας υπογραμμίζει τον έμμεσο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων.

Η στάση της Ουάσινγκτον και οι πρόσφατες επαφές

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι διεξάγονται «θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διάθεση για διάλογο, παρά τις υφιστάμενες εντάσεις.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (22/09) μεταξύ αντιπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι συνομιλίες αυτές έλαβαν χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτέλεσαν τις πρώτες διαπραγματεύσεις αυτού του είδους μετά από πολλούς μήνες.

Οι λεπτομερείς απαιτήσεις της Τεχεράνης

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις λεπτομερείς απαιτήσεις της Τεχεράνης για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Μεταξύ των όρων αυτών περιλαμβάνεται η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μέτρο που έχει επιβληθεί από την αμερικανική πλευρά.

Επιπλέον, η Τεχεράνη ζητά την αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλων χωρών λόγω των κυρώσεων. Τέλος, στους όρους περιλαμβάνεται και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, μια γενικότερη απαίτηση για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Reader