Σύνοδος Τραμπ – Σι: Λαμπρή υποδοχή και «διπλωματία ψυχαγωγίας» χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, σε μια σύνοδο κορυφής που χαρακτηρίστηκε από λαμπρή υποδοχή και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά τη «διπλωματία της ψυχαγωγίας» που κυριάρχησε, η συνάντηση στερήθηκε ουσιαστικής προόδου σε μια σειρά από ακανθώδη ζητήματα. Μεταξύ αυτών ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη, το εμπόριο, η κατάσταση στην Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν.

Η προσπάθεια για ισορροπία και η «διπλωματία της ψυχαγωγίας»

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν μέσω μιας μακροχρόνιας διαμάχης για την πρωτοκαθεδρία στην οικονομία και την τεχνολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ φαίνεται να ποντάρουν στον συνδυασμό της προσωπικής τους σχέσης και των κοινών τους συμφερόντων.

Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να εμποδίσουν την ένταση να εξελιχθεί σε ανοιχτή σύγκρουση. Η «διπλωματία της ψυχαγωγίας» που εφαρμόστηκε, αν και προσέδωσε λάμψη στην υποδοχή, δεν οδήγησε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συμφωνίες στα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες.

Οι δηλώσεις των δύο προέδρων

Κατά την υποδοχή του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στη σχέση τους. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από την εποχή της πρώτης μου εκλογής το 2016, ο Πρόεδρος Σι κι εγώ έχουμε σφυρηλατήσει μια φιλία, μια πραγματικά σπουδαία φιλία, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υπήρξε πιο ευθύς στις τοποθετήσεις του. Σημείωσε ότι τα συμφέροντα της Κίνας και των ΗΠΑ είναι «βαθιά αλληλένδετα». Παράλληλα, τόνισε ότι «ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι υγιής και να διατηρείται εντός ορίων».

Η προειδοποίηση για την «παγίδα του Θουκυδίδη»

Ο Κινέζος ηγέτης επανέλαβε την προειδοποίησή του σχετικά με την «παγίδα του Θουκυδίδη». Η ιδέα αυτή αναφέρεται στην κατάσταση όπου μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια εδραιωμένη, με αποτέλεσμα συχνά τον πόλεμο.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε απευθύνει παρόμοια προειδοποίηση και όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο τον Μάιο. Πρόσθεσε επίσης ότι η σχέση τους «θα πρέπει να είναι ένας αγώνας δρόμου για να φτάσει ο ένας τον άλλον, όχι μια πάλη στην οποία είτε κερδίζεις είτε χάνεις».

Τα ακανθώδη μέτωπα χωρίς πρόοδο

Παρά τη λαμπρή υποδοχή, η σύνοδος κορυφής δεν επέφερε ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ αυτών ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη, το εμπόριο, το ζήτημα της Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν. Οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένες συμφωνίες.

Σχετικά με το Ιράν, η Κίνα έχει αντισταθεί στις πιέσεις και τις οικονομικές απειλές της κυβέρνησης Τραμπ. Οι πιέσεις αυτές αφορούσαν τη χρήση της επιρροής της Κίνας για να ωθήσει το Ιράν να συμφωνήσει στους αμερικανικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν επτά μήνες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει την οριστική διακοπή των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν. Επίσης, ζητά τη χαλάρωση των εξαγωγικών περιορισμών στα μικροτσίπ προηγμένης τεχνολογίας, θέματα στα οποία δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos