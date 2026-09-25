Πέθανε ο τραυματίας από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ο 76χρονος Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2024, άφησε την τελευταία του πνοή. Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για έναν «αληθινό αμερικανό πατριώτη». Ο Κόπενχεϊβερ είχε δεχθεί σφαίρες κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια.

Η ανακοίνωση του θανάτου

Την είδηση του θανάτου του 76χρονου Τζιμ Κόπενχεϊβερ έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στον εκλιπόντα ως έναν «αληθινό αμερικανό πατριώτη», εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!». Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια του σοβαρού τραυματισμού του Κόπενχεϊβερ κατά την επίθεση που δέχτηκε ο Τραμπ.

Η επίθεση στην Πενσιλβάνια και ο τραυματισμός του Κόπενχεϊβερ

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό έλαβε χώρα τη 13η Ιουλίου του έτους 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης που πραγματοποιούσε ο τότε υποψήφιος πρόεδρος στην πόλη Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ο 76χρονος Κόπενχεϊβερ χτυπήθηκε από σφαίρες στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα. Ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τον οπλοφόρο, ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση, ανοίγοντας πυρ εναντίον του πλήθους.

Άλλα θύματα της επίθεσης και ο τραυματισμός του Τραμπ

Η επίθεση στην Πενσιλβάνια είχε ως αποτέλεσμα και τον θάνατο ενός άλλου συμμετέχοντα στην εκδήλωση. Ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε επίσης βρει τον θάνατο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, προσθέτοντας στα θύματα της επίθεσης.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί κατά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Μετά τον τραυματισμό του Κόπενχεϊβερ, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Τζιμ «έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του».

Ο πρώην πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι ο Κόπενχεϊβερ τραυματίστηκε «καθώς προστάτευε την οικογένειά του». Ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε επίσης να υπενθυμίσει, με μια φράση που επανέλαβε τρεις φορές με κεφαλαία γράμματα, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν οι σωματοφύλακές του από το σημείο.

Διευκρινίσεις για την αιτία του θανάτου

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρίνιζε αρχικά την ακριβή αιτία του θανάτου του 76χρονου. Ωστόσο, υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες αρχές που έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι ο θάνατος του Τζιμ Κόπενχεϊβερ οφείλεται σε επιπλοκές που προήλθαν άμεσα από τον τραυματισμό του από σφαίρα. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τη σύνδεση του θανάτου του με τα γεγονότα της επίθεσης.

Ο δράστης της επίθεσης και η εξουδετέρωσή του

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκδήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών.

Ο Κρουξ σκοτώθηκε επί τόπου από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η άμεση επέμβαση των αρχών ασφαλείας οδήγησε στην εξουδετέρωση του δράστη, τερματίζοντας έτσι την επίθεση και αποτρέποντας περαιτέρω θύματα.

Με πληροφορίες από: Reader