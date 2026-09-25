Βρετανία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 12χρονης μαθήτριας στο Πουλ

Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο μιας 12χρονης μαθήτριας στη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε απαγχονισμένη στην οικία της υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η Άντζελ Καράντζα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Πουλ του Ντόρσετ, με την υπόθεση να εξετάζεται από ιατροδικαστή.

Οι καταθέσεις της οικογένειας και των φίλων της ρίχνουν φως στις δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπιζε το κορίτσι τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά τη μετάβασή της σε νέο σχολικό περιβάλλον.

Η εύρεση της 12χρονης και η ιατροδικαστική έρευνα

Ο πατέρας της 12χρονης, Έλιουντ Ματίντι, ήταν αυτός που βρήκε την Άντζελ νεκρή στο υπνοδωμάτιό της, το πρωί της 17ης Μαρτίου, περίπου στις 7:30. Η τραγική αυτή ανακάλυψη οδήγησε στην έναρξη έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η υπόθεση εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή στο Μπόρνμουθ, ο οποίος συγκέντρωσε στοιχεία και μαρτυρίες από το στενό περιβάλλον της μαθήτριας. Οι αρχές προσπάθησαν να ανασυνθέσουν την εικόνα των τελευταίων μηνών της ζωής της Άντζελ, αναζητώντας απαντήσεις για το τι οδήγησε στον θάνατό της.

Δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σχολείο

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την ιατροδικαστική έρευνα, η Άντζελ Καράντζα είχε χαρακτηριστεί ως «υπόδειγμα μαθήτριας» κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή φέρεται να άλλαξε σημαντικά μετά τη μετάβαση της στο Cornerstone Academy, ένα σχολείο που φιλοξενεί περίπου 600 μαθητές.

Η 12χρονη δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο νέο σχολικό περιβάλλον. Άρχισε να απουσιάζει συχνά από τα μαθήματα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά και η σχολική της επίδοση. Λίγο πριν από τον θάνατό της, στις 17 Μαρτίου, φέρεται μάλιστα να είχε εκφράσει σε φίλη της ότι «θα προτιμούσε να βρίσκεται στην κόλαση παρά στο σχολείο», μια δήλωση που υποδηλώνει την έντονη δυσφορία της.

Αλλαγή συμπεριφοράς και απομόνωση

Ο πατέρας της Άντζελ, Έλιουντ Ματίντι, περιέγραψε μια σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης του τους τελευταίους μήνες. Κατέθεσε ότι η 12χρονη είχε αρχίσει να απομονώνεται όλο και περισσότερο, περνώντας πολλές ώρες κλεισμένη στο δωμάτιό της.

«Παρατήρησα ότι αποτραβιόταν περισσότερο και περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο κινητό, βλέποντας YouTube και παίζοντας παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας της. Πρόσθεσε επίσης ότι «θα την περιέγραφα ως σχεδόν νυχτόβια, κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημένας. Όταν βρισκόταν στο δωμάτιό της, περνούσε όλο τον χρόνο της στο Minecraft», σκιαγραφώντας μια εικόνα έντονης απομόνωσης και αλλαγής στον καθημερινό της ρυθμό.

Η χρήση του κινητού και οι τελευταίες ώρες

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου από την Άντζελ αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι η 12χρονη λάμβανε μηνύματα στην εφαρμογή Snapchat μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρή.

Αυτή η πληροφορία ενισχύει την εικόνα που είχε δώσει ο πατέρας της για τις «νυχτόβιες» συνήθειες της κόρης του, η οποία περνούσε μεγάλο μέρος της νύχτας ασχολούμενη με το κινητό της και κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημένας.

Τα ευρήματα από την εξέταση των συσκευών

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στην εξέταση του κινητού τηλεφώνου μάρκας Samsung και του tablet που χρησιμοποιούσε η Άντζελ. Στόχος ήταν να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για τον θάνατό της.

Ωστόσο, από την ενδελεχή ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις διαδικτυακού εκφοβισμού, ούτε αναζητήσεις που να σχετίζονται με αυτοκτονία. Τα ευρήματα αυτά προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο μυστηρίου στην υπόθεση του θανάτου της νεαρής μαθήτριας.

Με πληροφορίες από: Newsit