Ο Μπέρνι Σάντερς εξαπέλυσε πυρά κατά των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ρεπουμπλικανών, καλώντας τους να αντιταχθούν στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτή η κριτική ήρθε μετά την απόρριψη από τη Γερουσία μιας πρότασης των Δημοκρατικών, η οποία στόχευε στον περιορισμό της εξουσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική σύγκρουση. Ο Σάντερς διερωτήθηκε πότε οι Ρεπουμπλικανοί θα εκπροσωπήσουν τους ψηφοφόρους τους και θα βρουν το θάρρος να αντιταχθούν στην πολεμική πολιτική.

Η κριτική του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, εκπρόσωπος του Βερμόντ, επέκρινε έντονα τους Ρεπουμπλικανούς συναδέλφους του στη Γερουσία. Τους κάλεσε να εκπροσωπήσουν τους ψηφοφόρους τους και να αντιταχθούν ενεργά στον πόλεμο με το Ιράν, μια κίνηση που, όπως υποστήριξε, αντικατοπτρίζει την επιθυμία του αμερικανικού λαού.

Η επίθεση του Σάντερς έλαβε χώρα αμέσως μετά την απόρριψη ενός ψηφίσματος από τη Γερουσία, το οποίο είχε υποβληθεί από τους Δημοκρατικούς. Το συγκεκριμένο ψήφισμα είχε ως στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το αίτημα του αμερικανικού λαού για ειρήνη

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέρνι Σάντερς υπογράμμισε με έμφαση τη διάθεση του αμερικανικού λαού. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο αμερικανικός λαός, στη συντριπτική του πλειονότητα, θέλει να τερματιστεί αυτός ο φρικτός πόλεμος στο Ιράν», αναδεικνύοντας έτσι μια ευρεία λαϊκή απαίτηση για ειρήνη.

Ο γερουσιαστής τόνισε, επίσης, τη στάση των Ρεπουμπλικανών στην πρόσφατη ψηφοφορία. Όπως ανέφερε, «παθητικά, σήμερα, σχεδόν κάθε Ρεπουμπλικανός ψήφισε μαζί με τον Τραμπ για να συνεχιστεί ο πόλεμος», μια δήλωση που υποδηλώνει την ευθυγράμμιση του κόμματος με την προεδρική πολιτική.

Το ερώτημα για το θάρρος των Ρεπουμπλικανών

Ο Μπέρνι Σάντερς διερωτήθηκε δημόσια και με έντονο ύφος πότε οι Ρεπουμπλικανοί θα αποφασίσουν να εκπροσωπήσουν πραγματικά τους ψηφοφόρους τους. Έθεσε το καίριο ερώτημα: «Πότε θα βρουν οι Ρεπουμπλικανοί το θάρρος να αντιταχθούν στον ψυχικά ασταθή ηγέτη τους;», αναφερόμενος στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή η δήλωση του γερουσιαστή από το Βερμόντ αναδεικνύει τις βαθιές διαφωνίες και την ένταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικών επεμβάσεων, καθώς και την πίεση που ασκείται στους Ρεπουμπλικανούς να διαφοροποιηθούν από την προεδρική γραμμή.

Η απόρριψη του ψηφίσματος στη Γερουσία

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ένα κρίσιμο ψήφισμα που είχε στόχο τον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών. Το ψήφισμα καλούσε τον πρόεδρο Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν είτε να ζητήσει ρητά την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε συνέχιση της στρατιωτικής σύγκρουσης, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του νομοθετικού σώματος σε αποφάσεις πολέμου.

Η ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη, κατέληξε με οριακή διαφορά, υπογραμμίζοντας την πόλωση. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα ήταν 50 ψήφοι κατά του ψηφίσματος έναντι 49 υπέρ, γεγονός που δείχνει τη στενή ισορροπία δυνάμεων και τις έντονες αντιπαραθέσεις εντός του νομοθετικού σώματος σχετικά με την εξωτερική πολιτική.

Η στάση των Ρεπουμπλικανών στην ψηφοφορία

Στην κρίσιμη αυτή ψηφοφορία, η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών τάχθηκε ενάντια στην πρόταση των Δημοκρατικών για τον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών. Από το σύνολο των Ρεπουμπλικανών, μόλις τέσσερις βρήκαν το θάρρος να ψηφίσουν υπέρ του ψηφίσματος, διαφοροποιούμενοι από τη γραμμή του κόμματός τους.

Αυτή η στάση των Ρεπουμπλικανών, όπως επισημάνθηκε από τον γερουσιαστή Σάντερς, συνάδει με την υποστήριξη προς την πολιτική του προέδρου Τραμπ για τη συνέχιση της στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν. Η ψηφοφορία υπογραμμίζει τις βαθιές διαφωνίες και την πολιτική πίεση που επικρατεί μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων των ΗΠΑ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ελέγχου των προεδρικών εξουσιών.

Με πληροφορίες από: Enikos