Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με το Ιράν

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την επίσημη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με το Ιράν. Η απόφαση αυτή, όπως δηλώθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου της σκληρής δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανταποκρίνεται σε νέες κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής της Κολομβίας. Οι κατευθύνσεις αυτές αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας καθώς και την ασφάλεια του ευρύτερου ημισφαιρίου, ενώ η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποτελούν τον κυριότερο σύμμαχο της Κολομβίας.

Οι αιτιάσεις της Κολομβίας κατά της Τεχεράνης

Η διπλωματία της Κολομβίας προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη διατηρεί «δεσμούς» με «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπογοτά, αυτές οι οργανώσεις «απειλούν την ασφάλεια της χώρας μας», υπογραμμίζοντας την ανησυχία για την εθνική ασφάλεια της Κολομβίας. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το ποιες είναι αυτές οι οργανώσεις ή τη φύση των συγκεκριμένων δεσμών.

Πέρα από τις καταγγελίες για τις «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», η κυβέρνηση της Κολομβίας τόνισε ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση της «εμπιστοσύνης». Ειδικότερα, η Μπογοτά αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ και στις επιθέσεις που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει το Ιράν εναντίον άλλων κρατών της περιοχής, ως παράγοντες που υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη.

Ο στρατηγικός ρόλος του στενού του Ορμούζ

Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μια θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και την ενέργεια. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από αυτό το στενό διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, καθιστώντας το έναν κομβικό διάδρομο για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κίνηση σε αυτή τη στρατηγική θαλάσσια αρτηρία έχει μειωθεί θεαματικά, καθώς η Τεχεράνη προχώρησε στο de facto κλείσιμό της. Αυτή η ενέργεια έλαβε χώρα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και εντάσεων στην περιοχή.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι προξενικές σχέσεις

Η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κολομβίας και Ιράν επισημοποιήθηκε τη 19η Σεπτεμβρίου. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δημοσιοποίησε την ανακοίνωση αυτή χθες Πέμπτη, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα X για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της διεθνούς διπλωματίας σχετικά με την απόφαση.

Παρά την οριστική διακοπή των διπλωματικών δεσμών, η κυβέρνηση της Κολομβίας διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της ότι οι προξενικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα διατηρηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες, όπως η έκδοση εγγράφων, η παροχή βοήθειας σε Κολομβιανούς πολίτες στο Ιράν και αντίστροφα, καθώς και άλλα προξενικά ζητήματα, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Η πολιτική ευθυγράμμιση και ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια

Η απόφαση της Κολομβίας να διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ιράν έρχεται σε σαφή ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ΗΠΑ αποτελούν τον κυριότερο και πιο στενό σύμμαχο της Κολομβίας, και η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη στενή συνεργασία και τις κοινές στρατηγικές προσεγγίσεις των δύο χωρών σε διεθνή ζητήματα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο, είναι γνωστός για την πολιτική του τοποθέτηση ως πρόεδρος της σκληρής δεξιάς. Ο δε λα Εσπριέγια δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο και πρώην αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει σθεναρά τον τότε ακόμη υποψήφιο δε λα Εσπριέγια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, γεγονός που υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς και την ιδεολογική σύγκλιση μεταξύ των δύο πολιτικών ηγετών.

Με πληροφορίες από: Reader