Ο Πεζεσκιάν δηλώνει ότι στις ΗΠΑ επαφίεται ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει αν επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, τόνισε πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που ξεκίνησε την ένοπλη σύρραξη. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά παραμένει αποφασισμένο να αμυνθεί. Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ευθύνη για τον τερματισμό της σύρραξης

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε με σαφήνεια ότι «στην Αμερική επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει, ή όχι» την ένοπλη σύρραξη. Αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, η οποία μεταδόθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Πεζεσκιάν επανέλαβε τη σταθερή θέση του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επιδίωξε ποτέ την εμπλοκή της σε αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, τόνισε εμφατικά ότι η χώρα του ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί» απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η στάση του Ιράν και οι οικονομικές πιέσεις

Ο ιρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «δεν κήρυξε ποτέ πόλεμο». Πρόσθεσε, όμως, μια προειδοποίηση: «αν θέλουν να συνεχίσουν να μας επιτίθενται, θα ανταποδώσουμε με δύναμη και αποφασιστικότητα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αμυντική στάση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, ο κ. Πεζεσκιάν άσκησε έντονη κριτική στις οικονομικές «πιέσεις» που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Αυτές οι πιέσεις, όπως εξήγησε, έχουν «σκοπό να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου του διεθνούς δικαίου, κάτι αδύνατο». Η θέση του αυτή αναδεικνύει την αντίθεση της Τεχεράνης σε μέτρα που θεωρεί παράνομα.

Συνομιλίες και προηγούμενες συμφωνίες

Η τοποθέτηση του ιρανού προέδρου έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης που έκανε ο αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη. Ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει ότι διεξήχθησαν συνομιλίες στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε ιρανούς και αμερικανούς αξιωματούχους. Οι συζητήσεις αυτές έλαβαν χώρα στο περιθώριο του μεγάλου διπλωματικού φόρουμ, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορες χώρες.

Επιπλέον, ο κ. Πεζεσκιάν υπενθύμισε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη τον Ιούλιο. Για τη συμφωνία αυτή, διαβεβαίωσε ότι «η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε και στη βάση της ήμασταν έτοιμοι και συνεχίζουμε να θέλουμε να προχωρήσουμε», δείχνοντας τη διάθεση του Ιράν για συνέχεια των διπλωματικών προσπαθειών.

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η υγεία του ανώτατου ηγέτη

Ο ιρανός πρόεδρος αντέκρουσε επίσης κάτι που επαναλαμβάνει τελευταία ο αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Τραμπ διατείνεται πως οι Ιρανοί περιμένουν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ για να κλείσουν συμφωνία. Ωστόσο, ο κ. Πεζεσκιάν τόνισε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ «δεν θα αλλάξουν απολύτως τίποτε για την Ισλαμική Δημοκρατία» και ότι δεν τις «παίρνουν υπόψη» καν.

Τέλος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ανέφερε ότι τον είδε περίπου πριν από έναν μήνα και ότι βρέθηκαν μαζί για κάπου «επτά ώρες». Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν ο κ. Χαμενεΐ είναι υγιής, ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε κατηγορηματικά «εντελώς».

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit