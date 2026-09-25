Σχόλιο Μαμντάνι για Νετανιάχου: «Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σχολίασε χθες Πέμπτη την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην τοποθέτησή του, ο Μαμντάνι τόνισε με σαφήνεια πως «κανένα ψέμα» από τον Νετανιάχου «δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». Το εν λόγω ένταλμα αφορά σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις εξελίξεις στον πόλεμο που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η τοποθέτηση του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Ο Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος είναι ένας τοπικός αιρετός αξιωματούχος και στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος, προχώρησε σε αυτή τη δημόσια δήλωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην αμερικανική μητρόπολη.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης υπογράμμισε με έμφαση ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παρουσιάσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν μπορούν να αναιρέσουν την πραγματικότητα της ύπαρξης ενός εντάλματος σύλληψης. Το ένταλμα αυτό έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παραμένει σε ισχύ, επαναβεβαιώνοντας τη θέση του Μαμντάνι σχετικά με τη νομική κατάσταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το ένταλμα σύλληψης και οι κατηγορίες

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει το συγκεκριμένο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου, καθώς και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις.

Αυτές οι κατηγορίες συνδέονται άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις γενικότερες εξελίξεις στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης, διατηρώντας τη θέση του επί του θέματος.

Προηγούμενες σκέψεις για πιθανή σύλληψη

Πριν από μερικούς μήνες, ή νωρίτερα φέτος, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε εκφράσει δημόσια τις σκέψεις του σχετικά με το ενδεχόμενο σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ζόραν Μαμντάνι είχε εξετάσει λεπτομερώς το εάν και κατά πόσον θα μπορούσε να συλληφθεί ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, στην περίπτωση που θα μετέβαινε στην αμερικανική μητρόπολη για επίσημες υποχρεώσεις.

Η εξέταση αυτή αφορούσε συγκεκριμένα την πιθανή επίσκεψη του Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο, ο Μαμντάνι παραδέχτηκε κατόπιν πως δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει στην εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του πρωθυπουργού Νετανιάχου, καθώς δεν διέθετε την απαιτούμενη νομική εξουσία για μια τέτοια ενέργεια εντός της δικαιοδοσίας του.

Σκληρή κριτική και κατηγορίες για «ψέματα»

Πέραν της αναφοράς στο εκκρεμές ένταλμα σύλληψης, ο Ζόραν Μαμντάνι προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή κριτική κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επαναλαμβάνει «αβάσιμα ψέματα» στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να «εξωραΐσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων» μέσω των δηλώσεών του. Επανέλαβε δε με έμφαση ότι καμία δήλωση ή προσπάθεια εξωραϊσμού δεν μπορεί να αλλάξει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο αφορά τις σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos