ΗΠΑ: Εγκρίθηκε πακέτο 101 εκατ. δολαρίων για την υποστήριξη ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στην έγκριση μιας πιθανής πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς την Ελλάδα, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία αυτής της συμφωνίας να ανέρχεται στα 101 εκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο πακέτο υποστήριξης έχει ως κύριο αντικείμενο την επισκευή, τη συντήρηση και την εν γένει υποστήριξη των αεροσκαφών που αποτελούν μέρος του ελληνικού στόλου. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας ενός κρίσιμου συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Το περιεχόμενο του πακέτου υποστήριξης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα για την προμήθεια μιας σειράς απαραίτητων υλικών. Αυτά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, ανταλλακτικά και παρελκόμενα ειδικά για αεροσκάφη, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Επιπλέον, το εγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει αναλώσιμα υλικά, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επισκευής και επιστροφής του υλικού που θα χρειαστεί συντήρηση ή αντικατάσταση. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μηχανικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα παρασχεθούν τόσο από την αμερικανική κυβέρνηση όσο και από επιλεγμένους αναδόχους. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και άλλα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματική υποστήριξη του συνολικού προγράμματος.

Η στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει πως η προτεινόμενη πώληση εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενίσχυση της Ελλάδας θεωρείται κρίσιμη, καθώς η χώρα χαρακτηρίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας εντός της Ευρώπης, και ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρεί τον στόλο των αεροσκαφών της σε άριστη επιχειρησιακή κατάσταση. Αυτό θα επιτρέψει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες απειλές και να διατηρούν μια συνεχή και ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ενσωμάτωση του εξοπλισμού και περιφερειακή ισορροπία

Στην ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν με σαφήνεια ότι δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα οποιεσδήποτε δυσκολίες κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης του νέου εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις της. Η εκτίμηση είναι ότι η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς σημαντικά εμπόδια, διασφαλίζοντας την άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων.

Επιπλέον, η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει με έμφαση ότι η προτεινόμενη πώληση δεν πρόκειται να μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή. Αυτό αποτελεί σημαντική διαβεβαίωση, καθώς η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ελλάδας, χωρίς να δημιουργεί αποσταθεροποιητικές τάσεις ή ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια.

Διαδικασία επιλογής αναδόχου και αντισταθμιστικά οφέλη

Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, ο κύριος ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Η επιλογή του θα γίνει μέσω μιας προβλεπόμενης διαδικασίας ανάθεσης, η οποία θα διασφαλίσει την επιλογή των καταλληλότερων διαθέσιμων λύσεων κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Όσον αφορά τυχόν αντισταθμιστικά ωφελήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συμφωνία, αυτά θα καθοριστούν μέσα από λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα διεξαχθούν μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του αναδόχου που τελικά θα επιλεγεί, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία επωφελών όρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την αποστολή επιπλέον προσωπικού, είτε από την αμερικανική κυβέρνηση είτε από τους αναδόχους, στην Ελλάδα.

Επιπτώσεις στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δώσει τη διαβεβαίωση ότι από την προτεινόμενη συμφωνία δεν αναμένεται να υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πώληση αυτή εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, διατηρώντας ακέραια την αμυντική τους ικανότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki