Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο βήμα του ΟΗΕ: Επίθεση σε Ιράν, Τουρκία και απαντήσεις σε επικριτές

Σε υψηλούς τόνους και με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε η ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί σε άλλες χώρες και ηγέτες, όπως η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επεισοδιακή έναρξη της ομιλίας

Η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκίνησε με έντονη δυσαρέσκεια από μέρος των παρευρισκομένων, καθώς ακούστηκαν αποδοκιμασίες μόλις ανέβηκε στο βήμα. Πολλές αντιπροσωπείες, κυρίως από αραβικές και αφρικανικές χώρες, αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φάνηκε φανερά εκνευρισμένος από τις αντιδράσεις, απευθυνόμενος σε όσους αποχωρούσαν με τα λόγια: «Αν υπάρχουν άλλοι δειλοί που θέλουν να φύγουν από την αίθουσα και δεν το έχουν κάνει ακόμα, παρακαλώ να φύγουν». Αργότερα, αναφερόμενος στις αντιπροσωπείες που αποχώρησαν, δήλωσε πως πολλοί από τους ηγέτες των χωρών αυτών τον έχουν ευχαριστήσει προσωπικά, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «κατάφωρη υποκρισία».

Η υπεράσπιση των επιθέσεων στο Ιράν

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπερασπίστηκε σθεναρά την απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που έχει λάβει ως πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το να επιτεθούμε στο Ιράν ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μια από τις πιο εύκολες αποφάσεις που έχω πάρει».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι πριν από δεκατέσσερα χρόνια είχε χαράξει μια «κόκκινη γραμμή», ορκισμένος να εμποδίσει τη «δολοφονική δικτατορία του Ιράν» να αναπτύξει ατομικές βόμβες, οι οποίες θα στόχευαν στην καταστροφή του Ισραήλ και θα μπορούσαν να απειλήσουν ολόκληρο τον κόσμο. «Αυτό ακριβώς κάναμε», υπογράμμισε. Πρόσθεσε πως η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη, αλλά «αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί!». Επίσης, ανέφερε ότι το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση με πάνω από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, αλλά «αντέξαμε».

Σκληρή επίθεση στον Ερντογάν και την Τουρκία

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του προέδρου της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν «τύραννο» και τον κατηγόρησε ότι «έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία «φιλοξενεί τη Χαμάς και διασπείρει ψέματα». Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ερντογάν, ο Νετανιάχου είπε: «Καλεί καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ». Η απάντηση του Νετανιάχου ήταν κατηγορηματική: «Όχι κύριε, δεν θα πάρετε ποτέ την Ιερουσαλήμ γιατί είναι η δική μας γη».

Απαντήσεις σε Συρία, Γαλλία και Βρετανία

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στράφηκε και ενάντια στη Συρία, απαντώντας στις δηλώσεις του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το Γκολάν θα παραμείνει συριακό έδαφος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως «στο Γκολάν υπάρχουν Εβραίοι από την εποχή του Μωυσή. Μπορείτε να το διαβάσετε στη Βίβλο», τονίζοντας ότι «τα Υψίπεδα του Γκολάν βρίσκονταν σε εβραϊκά χέρια από την εποχή της Βίβλου».

Επιπλέον, ο Νετανιάχου απάντησε στις κατηγορίες από τη Γαλλία και τη Βρετανία, οι οποίες τον κατηγόρησαν για «αποικιοκρατία». Αναφερόμενος ειδικά στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «γενεοκτονία στη Γάζα» και είχε επικρίνει την «αποικιακή κουλτούρα», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Μας κατηγορούν για αποικιοκρατία εμείς που είμαστε μια μικρή χώρα και μας κατηγορεί η Βρετανία και η Γαλλία που ήταν πάντα αποικιοκρατικές χώρες. Για όνομα του Θεού, αυτοί εφηύραν τον όρο!».

Ευρύτερες δηλώσεις και κατηγορίες

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε εκτεταμένη αναφορά στη Χαμάς και υπογράμμισε ότι το Ισραήλ είναι «περιτριγυρισμένο από εχθρούς» από το 1967. Δήλωσε εμφατικά: «Δίνουμε μάχη απέναντι στους βάρβαρους. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να νικήσουμε».

Επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο στρατιωτικός, αλλά και «πόλεμος για την αλήθεια κόντρα στα ψέματα από τα media και κυρίως από τα social media, όπως αυτά που διασπείρει το Κατάρ μέσω του δικτύου al Jazeera». Αξίωσε, μεταξύ άλλων, την αποδοχή της χρησιμότητας των επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos