Λάβρος κατά Ερντογάν ο Νετανιάχου: «Είναι τύραννος – Απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον της Τουρκίας και του Κατάρ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε μάλιστα τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τύραννο, κατηγορώντας την Άγκυρα για σειρά ενεργειών.

Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το Κατάρ για διάδοση ψευδών ισχυρισμών.

Επίθεση κατά του Ερντογάν και της Τουρκίας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εστίασε στην Τουρκία, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι φιλοξενεί τη Χαμάς. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Τουρκία διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους. Τον έψεξε επίσης για την παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου και για την απειλή κατά της Ελλάδας. Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμα πως ο Ερντογάν φυλακίζει δημοσιογράφους.

«Η Ιερουσαλήμ είναι η αιώνια πρωτεύουσά μας»

Στην ομιλία του, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ερντογάν σχετικά με την Ιερουσαλήμ. «Καλεί καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαντώντας στις τουρκικές θέσεις.

Οι κατηγορίες κατά του Κατάρ

Πέρα από την Τουρκία, ο Νετανιάχου έστρεψε τα πυρά του και κατά του Κατάρ. Υποστήριξε ότι το Κατάρ φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς και έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια για να «διαδίδει ψέματα» σχετικά με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, το Κατάρ χρηματοδοτεί αμερικανικά πανεπιστήμια και στηρίζει ειδησεογραφικά μέσα όπως το Al Jazeera. Κατηγόρησε τη χώρα ότι «κάνουν πλύση εγκεφάλου στα νεαρά μυαλά ώστε να μισούν το Ισραήλ, να μισούν την Αμερική, να μισούν τη Δύση».

Ο «πόλεμος για την αλήθεια»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για το «όγδοο μέτωπο» στον πόλεμο του Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε «πόλεμο για την αλήθεια».

Κατήγγειλε την αυξανόμενη διεθνή κριτική κατά του Ισραήλ, συνδέοντας την Τουρκία ως την τελευταία χώρα που φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr