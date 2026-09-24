Νέα θεωρία για τη δολοφονία της ΤζονΜπενέ Ράμσεϊ επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο

Νέα στοιχεία και μια διαφορετική εκδοχή για την υπόθεση της ΤζονΜπενέ Ράμσεϊ επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεωρία του πρώην ντετέκτιβ Στιβ Τόμας. Η υπόθεση της 6χρονης ΤζονΜπενέ Ράμσεϊ παραμένει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του κοριτσιού στο σπίτι της οικογένειάς του στο Μπόλντερ του Κολοράντο.

Η νέα εκδοχή του πρώην ντετέκτιβ

Ο πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Μπόλντερ, Στιβ Τόμας, ο οποίος συμμετείχε επί χρόνια στην έρευνα, επαναφέρει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση μέσα από το νέο του βιβλίο με τίτλο «JonBenet: Inside the Ramsey Murder Investigation». Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει διατυπώσει ο Τόμας, η μητέρα της ΤζονΜπενέ, Πάτσι Ράμσεϊ, ευθύνεται για τον θάνατό της.

Ο πατέρας της, Τζον Ράμσεϊ, φέρεται να επέλεξε στη συνέχεια να προστατεύσει τη σύζυγό του, όπως υποστηρίζει ο Τόμας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εκδοχή αυτή αποτελεί θεωρία του πρώην αστυνομικού και όχι δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.

Η αλληλουχία των γεγονότων σύμφωνα με τον Τόμας

Όπως υποστηρίζει ο Τόμας, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν καβγά της Πάτσι με την κόρη της σχετικά με την ενούρηση στο κρεβάτι. Ο πρώην ντετέκτιβ θεωρεί ότι η Πάτσι χτύπησε σοβαρά τη ΤζονΜπενέ στο κεφάλι, προκαλώντας της κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη θεωρία, η Πάτσι έγραψε το περίφημο σημείωμα για τα λύτρα, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η μικρή είχε πέσει θύμα απαγωγής. Το σημείωμα, που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας. Ο Τόμας υποστηρίζει ακόμη ότι η Πάτσι κατάλαβε αργότερα πως η ΤζονΜπενέ ήταν ακόμη ζωντανή και χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο εργαλείο από κορδόνι και τμήμα από ένα πινέλο για να τη στραγγαλίσει.

Αντιδράσεις και άλλες θεωρίες

Η θεωρία του πρώην ντετέκτιβ έχει προκαλέσει αντιδράσεις εδώ και χρόνια. Ο δικηγόρος της οικογένειας Ράμσεϊ, Λ. Λιν Γουντ, είχε χαρακτηρίσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «fiction and utter nonsense», υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, άλλοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Μεταξύ αυτών ήταν ο ντετέκτιβ Λου Σμιτ, ο οποίος είχε υποστηρίξει το ενδεχόμενο η ΤζονΜπενέ να δολοφονήθηκε από εισβολέα. Οι Τζον και Πάτσι Ράμσεϊ είχαν επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και στο βιβλίο τους «Death of Innocence» υποστήριξαν ότι η κόρη τους δολοφονήθηκε από άγνωστο δράστη.

Η πορεία της επίσημης έρευνας

Η ΤζονΜπενέ βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού στις 26 Δεκεμβρίου 1996 και ήταν μόλις έξι ετών. Η υπόθεση ερευνήθηκε για χρόνια, ενώ ένα σώμα ενόρκων συνεδρίασε για περίπου 13 μήνες, χωρίς τελικά να υπάρξει ποινική δίωξη που να οδηγήσει σε δίκη.

Ο τότε εισαγγελέας του Μπόλντερ, Άλεξ Χάντερ, είχε επικρίνει τον Τόμας για τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα. Μέχρι σήμερα, η δολοφονία της ΤζονΜπενέ Ράμσεϊ παραμένει επισήμως ανεξιχνίαστη. Η θεωρία του Στιβ Τόμας αποτελεί μία από τις εκδοχές που έχουν διατυπωθεί για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta