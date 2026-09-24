Η «παγίδα του Θουκυδίδη» στο επίκεντρο: μήνυμα Σι σε Τραμπ για αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, απευθύνοντας έκκληση για την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σι επανέφερε την έννοια της «παγίδας του Θουκυδίδη», περιγράφοντας τον κίνδυνο που διαβλέπει στις σχέσεις των δύο χωρών. Τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποφευχθεί, εφόσον Ουάσιγκτον και Πεκίνο διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Η «παγίδα του Θουκυδίδη» και ο κίνδυνος σύγκρουσης

Η αναφορά του Σι Τζινπίνγκ στον αρχαίο Έλληνα ιστορικό δεν ήταν τυχαία. Ο Κινέζος πρόεδρος είχε θέσει ξανά στον Ντόναλντ Τραμπ το ερώτημα πώς θα αποφύγουν οι δύο χώρες την «παγίδα του Θουκυδίδη» κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο τον Μάιο. Η επανεμφάνιση του όρου έρχεται σε μια περίοδο όπου Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε ανταγωνισμό τόσο στο εμπόριο όσο και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο όρος «παγίδα του Θουκυδίδη» διαδόθηκε από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκράχαμ Τ. Άλισον. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια φαινομενική τάση προς τον πόλεμο, η οποία εκδηλώνεται όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη υπάρχουσα μεγάλη δύναμη από τη θέση του περιφερειακού ή διεθνούς ηγεμόνα. Ο όρος απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα το 2015 και εφαρμόζεται κυρίως στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Έκκληση για διάλογο και συνεργασία

Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε τακτικό διάλογο μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και καλύτερους μηχανισμούς για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν πολλά να κερδίσουν από τη συνεργασία και πολλά να χάσουν από την αντιπαράθεση. Η έκκληση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια για σταθεροποίηση των σχέσεων, παρά τις υφιστάμενες εντάσεις.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι η αποφυγή μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι εφικτή, αρκεί οι δύο χώρες να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κινεζικής διπλωματίας, καθώς επιδιώκει τη μείωση των τριβών και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης σε κρίσιμα ζητήματα.

Το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν

Πίσω από τον συμφιλιωτικό τόνο της υποδοχής, ο Σι Τζινπίνγκ έθεσε και τις «κόκκινες γραμμές» του Πεκίνου. Κάλεψε τις ΗΠΑ να χειριστούν με «σύνεση» το ζήτημα της Ταϊβάν και να διατηρήσουν τη θέση τους κατά της ανεξαρτησίας της. Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, ενώ η αμερικανική στρατιωτική στήριξη προς αυτήν προκαλεί σταθερά την αντίδραση του Πεκίνου.

Οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν αποτελούν ένα κρίσιμο σημείο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναβάλει την προώθηση ενός πακέτου εξοπλισμών ύψους περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε χαρακτηρίσει ως διαπραγματευτικό χαρτί στις σχέσεις με την Κίνα. Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει το πιο ευαίσθητο θέμα ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η κατάσταση στο Ιράν

Ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο με το Ιράν. Ζήτησε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στην επίλυση των διαφορών τους μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Η έκκληση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία της Κίνας για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και την προώθηση ειρηνικών λύσεων.

Η υποδοχή στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μεταβεί από το προηγούμενο βράδυ στην αεροπορική βάση Άντριους, προκειμένου να υποδεχθεί προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν. Αυτή η κίνηση σηματοδότησε την ιδιαίτερη σημασία που αποδόθηκε στην επίσκεψη του Κινέζου προέδρου.

Την Πέμπτη, στον Λευκό Οίκο, ακολούθησε επίσημη τελετή υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών, πριν οι ηγέτες περάσουν στις επίσημες συνομιλίες τους. Η ατμόσφαιρα της υποδοχής, παρά τον συμφιλιωτικό της τόνο, πλαισίωσε τις σημαντικές συζητήσεις για τα διμερή και διεθνή ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis