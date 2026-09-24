Σούζαν Σάραντον: Υπό κράτηση μαζί με διαδηλωτές σε κινητοποίηση κατά του Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

Περίπου 100 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας που έλαβε χώρα κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που οδηγήθηκαν σε κράτηση ήταν και η βραβευμένη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, μαζί με άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και της τέχνης. Η κινητοποίηση οργανώθηκε ενάντια στην ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η κινητοποίηση και οι συλλήψεις

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην First Avenue, κοντά στην 39η Οδό, σε απόσταση λίγων τετραγώνων από το κτίριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε περίπου 100 συλλήψεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαμαρτυρίας. Η παρουσία προσωπικοτήτων από την πολιτική και καλλιτεχνική σκηνή της πόλης ήταν έντονη, προσδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση.

Η αστυνομία έδωσε εντολή να διαλυθεί η συγκέντρωση περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου. Παρά την εντολή αυτή, ορισμένοι διαδηλωτές, όπως η υποψήφια για το Κογκρέσο Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ, δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραμείνουν στο σημείο.

Η παρουσία της Σούζαν Σάραντον και άλλων καλλιτεχνών

Η Σούζαν Σάραντον, μια ηθοποιός γνωστή για τις δημόσιες τοποθετήσεις της και την κριτική της στάση απέναντι στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, απομακρύνθηκε από αστυνομικούς του NYPD. Η ίδια, όπως και η ηθοποιός της σειράς «Hacks», Χάνα Άινμπιντερ, φωτογραφήθηκαν τη στιγμή που οδηγούνταν μακριά από το σημείο της διαδήλωσης.

Εκτός από τις δύο ηθοποιούς, τοπικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι μεταξύ των ατόμων που βρέθηκαν υπό κράτηση ήταν και ο κωμικός Κέιλεμπ Χίρον. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ και η Τσέλσι Μάνινγκ, οι οποίοι φέρεται να απέκλειαν τον δρόμο έξω από τον ΟΗΕ.

Πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των διαδηλωτών

Η διαμαρτυρία προσέλκυσε επίσης την προσοχή πολιτικών προσώπων της Νέας Υόρκης. Μεταξύ εκείνων που φέρεται να τέθηκαν υπό κράτηση ήταν οι δημοτικές σύμβουλοι της Νέας Υόρκης, Τσι Όσε και Τζεν Γκουτιέρες. Η παρουσία τους υπογράμμισε την ευρεία απήλαση της κινητοποίησης σε διάφορους τομείς της κοινωνίας.

Επίσης, η Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ, υποψήφια για το Κογκρέσο στην 13η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ήταν παρούσα και τέθηκε υπό κράτηση. Η συμμετοχή πολιτικών υποψηφίων και αξιωματούχων ανέδειξε την πολιτική διάσταση της διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το πλαίσιο της διαμαρτυρίας

Η κινητοποίηση διοργανώθηκε ως απάντηση στην ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώπιον των ηγετών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις πολιτικές του, με την παρουσία τους να αποτελεί μια άμεση αντίδραση στην παρουσία του στον ΟΗΕ.

Η υποψήφια για το Κογκρέσο, Νταριαλίσαβ Αβίλα Σεβαλιέ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο PIX11 ότι «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου». Πρόσθεσε επίσης: «Αν η αστυνομία μας πει να διαλυθούμε, δεν πρόκειται να φύγω… Είναι βαθιά ειρωνικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πιθανότατα θα βρεθούν αντιμέτωποι με σύλληψη σήμερα είναι εκείνοι που ζητούν τον τερματισμό αυτής της βίας».

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Την ώρα που οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν έξω, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφωνούσε την ομιλία του εντός της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίθουσα ήταν «σχεδόν άδεια» από διπλωμάτες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Κατά την ομιλία του, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στους διπλωμάτες ως «ηθικά δειλούς». Επίσης, δήλωσε ότι «η επίθεση στο Ιράν, η ευκολότερη απόφαση που πήρα ποτέ», μια δήλωση που προσέθεσε ένταση στο ήδη τεταμένο κλίμα της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki