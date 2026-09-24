Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις με την ομιλία του. Ένας μεγάλος αριθμός διπλωματών αποχώρησε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ο ίδιος ο Νετανιάχου τους χαρακτήρισε «ηθικά δειλούς». Η ομιλία του επικεντρώθηκε στην επίθεση κατά του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που πήρε ποτέ ως πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις για το Ιράν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του επιτιθέμενος στο Ιράν, δηλώνοντας με δραματικό τρόπο ότι αν δεν είχε επιτεθεί στο Ιράν, «θα ήμασταν όλοι νεκροί». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, περιγράφοντας την ως μια δύσκολη αλλά αναγκαία ενέργεια.

«Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά για μένα, ήταν μια από τις ευκολότερες αποφάσεις που έπρεπε ποτέ να πάρω ως πρωθυπουργός, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ.

Οι πρώτες επιθέσεις του πολέμου στο Ιράν εξαπολύθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ, επιπλέον, εξαπέλυσε μονομερείς επιθέσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Πολέμου των 12 Ημερών» τον Ιούνιο του 2025.

Η αποχώρηση των διπλωματών και η αντίδραση του πρωθυπουργού

Καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβαινε στο βήμα για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, ένας μεγάλος αριθμός διπλωματών αποχώρησε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηση, ενώ άλλοι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν και χειροκρότησαν τον Νετανιάχου.

Μάλιστα, κάποιοι από τους υποστηρικτές του φώναζαν «Am Yisrael Chai», φράση που μεταφράζεται ως «Να ζήσει ο λαός του Ισραήλ». Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιδρώντας στην αποχώρηση, απευθύνθηκε στους παραμένοντες, λέγοντας: «Αν υπάρχουν άλλοι ηθικά δειλοί που δεν έχουν ακόμη φύγει από αυτή την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνουν τώρα».

Το σύντομο ταξίδι και οι επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ

Το ταξίδι του Ισραηλινού ηγέτη στον ΟΗΕ χαρακτηρίστηκε από την απίστευτη συντομία του, καθώς ο Νετανιάχου δεν επρόκειτο να διανυκτερεύσει καν στη Νέα Υόρκη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το πρόγραμμά του δεν περιελάμβανε συναντήσεις με κανέναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η τελευταία συνάντηση του Νετανιάχου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έλαβε χώρα τον Αύγουστο, ωστόσο πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων ή καμερών, γεγονός που είχε σχολιαστεί.

Οι επερχόμενες εκλογές και η στάση του Τραμπ

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ έρχεται έναν μήνα πριν από τις κρίσιμες εκλογές για τον ίδιο, καθώς είναι ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ. Παρόλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη υποστηρίξει δημόσια τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την προεκλογική περίοδο.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια υποστήριξη θα ήταν επωφελής για τον Νετανιάχου. Η απόφαση του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν είχε αποδειχθεί αντιδημοφιλής στο Ισραήλ, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας ενδεχόμενης δημόσιας στήριξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki