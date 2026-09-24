Το νέο διάταγμα στα σχολεία της Ιταλίας: Όριο 30% για μη ιταλόφωνους μαθητές και πρόστιμα για κάλυψη προσώπου

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας ενέκρινε ένα νέο διάταγμα που φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων της χώρας. Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, προβλέπει μεταξύ άλλων τη θέσπιση ανώτατου ορίου 30% για μαθητές με μη ιταλική υπηκοότητα σε συγκεκριμένες τάξεις, καθώς και την απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου εντός των σχολικών χώρων. Οι παραβάσεις της απαγόρευσης της κάλυψης του προσώπου επισύρουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα πρόστιμα προβλέπονται και για γονείς που δεν ακολουθούν προγράμματα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας.

Το όριο του 30% για μαθητές χωρίς επαρκή γνώση ιταλικών

Το νέο διάταγμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας, θεσπίζει ένα ανώτατο όριο 30% για συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών με μη ιταλική υπηκοότητα στις τάξεις της πρώτης βαθμίδας. Αυτό το μέτρο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το σχολικό έτος 2027/2028, στοχεύει σε μαθητές που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, το όριο αυτό αφορά μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα οι οποίοι είτε δεν έχουν γεννηθεί στην Ιταλία είτε δεν έχουν φοιτήσει τουλάχιστον δύο χρόνια σε νηπιαγωγείο. Αντίστοιχα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το όριο του 30% θα εφαρμόζεται σε μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα που δεν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία σχολικά έτη εντός του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Γλωσσικό κριτήριο και οικονομική ενίσχυση

Η ιταλική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει το συγκεκριμένο μέτρο ως ένα γλωσσικό κριτήριο, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του δεν βασίζεται αποκλειστικά στην καταγωγή των μαθητών. Παράλληλα, το διάταγμα προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν δεν μπορεί να βρεθεί ένα σχολείο σε εύλογη απόσταση από την κατοικία του μαθητή, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Για τα σχολεία στα οποία δεν είναι εφικτό να τηρηθεί το όριο του 30%, προβλέπονται επιπλέον πόροι με σκοπό την ενίσχυση της γλωσσικής εκπαίδευσης. Το σχετικό ταμείο έχει προϋπολογίσει 3,4 εκατομμύρια ευρώ για το 2027, ενώ από το 2028 και μετά θα διατίθενται 14.139.760 ευρώ ετησίως. Αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν τις βασικές γνώσεις της ιταλικής γλώσσας στους μαθητές που το έχουν ανάγκη.

Δωρεάν μαθήματα ιταλικών για γονείς και πρόστιμα

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης τη διάταξη για την παροχή δωρεάν μαθημάτων ιταλικής γλώσσας, τα οποία θα απευθύνονται στους γονείς μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. Σε περιπτώσεις όπου ένα παιδί παρουσιάζει σημαντικές γλωσσικές δυσκολίες, το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες, κατόπιν ενημέρωσης, θα αναλάβουν την κατάρτιση ενός προγράμματος υποστήριξης για την οικογένεια, το οποίο θα περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας. Για τους γονείς που δεν θα ακολουθήσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα, προβλέπονται οικονομικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου υπήρχε πρόβλεψη ακόμη και για την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια, σε περίπτωση άρνησης των γονέων να συμμετάσχουν στα μαθήματα, αλλά στο τελικό πλαίσιο επιλέχθηκαν οι οικονομικές κυρώσεις.

Απαγόρευση κάλυψης προσώπου και εύρος εφαρμογής

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του διατάγματος είναι η ρητή απαγόρευση της συμμετοχής σε σχολικές δραστηριότητες με καλυμμένο πρόσωπο. Η διάταξη αυτή ισχύει σε όλους τους σχολικούς χώρους, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που σχετίζονται με την υγεία ή την ασφάλεια του ατόμου. Η απαγόρευση αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, ενδύματα όπως η μπούρκα και το νικάμπ.

Ωστόσο, η διατύπωση της διάταξης είναι ευρύτερη και καλύπτει οποιονδήποτε τρόπο κάλυψης του προσώπου που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή του. Για την παράβαση αυτής της διάταξης, τα προβλεπόμενα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στο κείμενο του διατάγματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta