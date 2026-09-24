Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ζητά έξοδο της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ και περιορισμό των ουκρανικών πληγμάτων

Ο υποψήφιος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για την γαλλική προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, έχει διατυπώσει σαφείς θέσεις σχετικά με τη διεθνή πολιτική της χώρας του, προτείνοντας την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στον μαζικό επανεξοπλισμό της Γερμανίας και τάχθηκε υπέρ του περιορισμού των ουκρανικών πληγμάτων στο ρωσικό έδαφος. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την Πέμπτη, στο πλαίσιο της συνόδου Playbook Paris Live και σε συνέντευξη στο POLITICO, ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης.

Η στάση του Μελανσόν για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν επιθυμεί την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, ωστόσο διευκρίνισε ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σήμαινε πως το Παρίσι θα σταματούσε να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Ερωτηθείς συγκεκριμένα για την τύχη των γαλλικών στρατευμάτων που βρίσκονται στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι αυτό είναι «άσχετο», καθώς οι χώρες αυτές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών συνθηκών.

«Το να είμαστε εκτός ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την άμυνα των κοινών μας συνόρων», πρόσθεσε. Ο Μελανσόν χαρακτήρισε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ ζήτημα «αξιοπρέπειας», επικαλούμενος τη συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στους Ευρωπαίους.

Αντίθεση στον γερμανικό επανεξοπλισμό

Ο Γάλλος υποψήφιος επανέλαβε επίσης την έντονη αντίθεσή του στον μαζικό επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Κατηγόρησε το Βερολίνο ότι δεν έχει συντονιστεί με τις γειτονικές του χώρες για αυτό το ζήτημα, ενώ επικαλέστηκε την «ιστορία» των γερμανικών επιθέσεων εναντίον της Γαλλίας ως έναν παράγοντα ανησυχίας.

«Οι Γερμανοί θέλουν να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, για να κάνουν τι; … Πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό και θα μας πείτε γιατί», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και συζήτηση επί του θέματος.

Περιορισμός των ουκρανικών πληγμάτων στη Ρωσία

Ο βετεράνος πολιτικός της αριστεράς τάχθηκε επίσης υπέρ της σταδιακής επιβολής απαγόρευσης στα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας που στοχεύουν ρωσικό έδαφος. Η θέση του αυτή βασίζεται στην ανησυχία ότι η χρήση όπλων από δυτικές χώρες καθιστά τους χορηγούς τους εμπόλεμους.

«Συνειδητοποιείτε ότι οι Ουκρανοί πυροβολούν με γαλλικά και βρετανικά όπλα; Γινόμαστε εμπόλεμοι», δήλωσε ο Μελανσόν, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην εμπλοκή της Γαλλίας στη σύγκρουση.

Το πολιτικό πλαίσιο των δηλώσεων

Οι δηλώσεις του Ζαν-Λικ Μελανσόν αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης, στις οποίες θα διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Μελανσόν συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η αντίπαλός του από την άκρα δεξιά, Μαρίν Λεπέν, επιθυμεί επίσης την αποχώρηση του Παρισιού από τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτή η κοινή θέση προκαλεί ανησυχία στην έδρα του ΝΑΤΟ σχετικά με τη μελλοντική αμυντική πολιτική της Γαλλίας, μιας εκ των σημαντικότερων στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Topontiki