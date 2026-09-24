Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επαφές με την Ουάσιγκτον για το ενδεχόμενο μπλόκο Τραμπ στο ντίζελ

Σε διπλωματικές επαφές με την Ουάσιγκτον βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να αποτρέψει ένα σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που αφορά τις εξαγωγές ντίζελ. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχία για πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για περίοδο 90 ημερών. Το μέτρο αυτό, αν και δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στην ΕΕ και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στην αγορά καυσίμων.

Διπλωματική αντεπίθεση από τις Βρυξέλλες

Η Ευρώπη επιχειρεί να αποτρέψει ένα νέο πλήγμα στην αγορά καυσίμων, το οποίο θα προερχόταν από τον μεγαλύτερο προμηθευτή εισαγόμενου ντίζελ της. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων προς την ΕΕ.

Ο κ. Γκιλ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να βλάψει και τις δύο πλευρές, ενώ επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον. Το μήνυμα της Επιτροπής είναι ότι οι στενοί εταίροι οφείλουν να συνεννοούνται πριν λάβουν αποφάσεις που επηρεάζουν κοινές αγορές. Αν και ο κ. Γκιλ δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο των συνομιλιών, ανέφερε ότι και εντός των ΗΠΑ υπάρχουν ισχυρές φωνές που θεωρούν μια τέτοια απαγόρευση κακή ιδέα.

Αυξημένη εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό ντίζελ

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς μειώθηκαν οι διαθέσιμες ποσότητες από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Οι εγκαταστάσεις διύλισης σε αυτές τις περιοχές έχουν πληγεί από τον πόλεμο και επιθέσεις, επηρεάζοντας την παγκόσμια προσφορά.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, το αμερικανικό ντίζελ αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών της Ευρώπης φέτος. Μάλιστα, τον Αύγουστο, η συμμετοχή του έφτασε περίπου στο 50%. Το Politico αναφέρει ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό ντίζελ έχει αυξηθεί περαιτέρω τους τελευταίους μήνες, εντείνοντας την ανησυχία για την προοπτική ενός μπλόκου στις εξαγωγές.

Πιθανές επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων

Μια ενδεχόμενη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ δεν θα σήμαινε άμεση έλλειψη καυσίμων στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παράγουν περίπου το 70% του ντίζελ που καταναλώνεται στην ήπειρο, ενώ υπάρχουν και αποθέματα. Ωστόσο, η απώλεια των αμερικανικών φορτίων θα ανάγκαζε τους αγοραστές να διεκδικήσουν λιγότερες διαθέσιμες ποσότητες από άλλες αγορές, ανταγωνιζόμενοι και την Ασία.

Το πιθανότερο άμεσο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα ήταν μια νέα πίεση στις τιμές. Η αγορά βρίσκεται ήδη σε οριακή κατάσταση, με τις τιμές στην αντλία να έχουν ανέβει σε επίπεδα ρεκόρ στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Εκτιμήσεις αναλυτών για την ευρωπαϊκή προσφορά

Ο Τζος Μιχαλόφσκι της Argus Media εκτίμησε ότι «μια αμερικανική απαγόρευση εξαγωγών θα ήταν καταστροφική για την προσφορά ντίζελ στην Ευρώπη, η οποία θα δυσκολευόταν να αντικαταστήσει αυτές τις ποσότητες». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για την ευρωπαϊκή αγορά.

Άλλοι αναλυτές σημειώνουν ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αντιδράσει έντονα στις πληροφορίες αυτές. Οι έμποροι προσπαθούν να διαπιστώσουν πόσο πιθανό είναι να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, πριν προχωρήσουν σε πιο δραστικές κινήσεις που θα επηρεάσουν τις τιμές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis