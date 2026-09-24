Μεγάλη πρόοδος στην καταπολέμηση του καρκίνου στις ΗΠΑ: Μειώθηκαν οι θάνατοι κατά 35%

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην καταπολέμηση του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους θανάτους να έχουν μειωθεί κατά 35% τις τελευταίες δεκαετίες. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την ταχύτατη εξέλιξη της έρευνας, η οποία μεταμορφώνει τον τρόπο πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύονται από την 16η ετήσια έκθεση της American Association for Cancer Research (AACR), γνωστή ως Cancer Progress Report 2026.

Η έκθεση της AACR και τα μετρήσιμα αποτελέσματα

Η έκθεση Cancer Progress Report 2026 της American Association for Cancer Research (AACR) συγκεντρώνει τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την επίπτωση, τη θνησιμότητα και την επιβίωση από τον καρκίνο. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Σύμφωνα με τους Ιατρούς της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής - Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος - Ογκολόγος) και Θάνο Δημόπουλο (Καθηγητή Θεραπευτικής - Ογκολογίας - Αιματολογίας, Διευθυντή Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανη ΕΚΠΑ), τα αποτελέσματα δεκαετιών έρευνας είναι πλέον μετρήσιμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συνολικό ποσοστό θανάτων από καρκίνο μειώθηκε κατά 35% μεταξύ 1991 και 2024, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 4,8 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους.

Παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των θανάτων

Στην εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη έχουν συμβάλει διάφοροι παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η μείωση του καπνίσματος, η πρόοδος στην πρόληψη της νόσου και στην έγκαιρη διάγνωσή της. Επιπλέον, οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές επιλογές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο.

Βελτίωση στην επιβίωση ασθενών με προχωρημένη νόσο

Βελτίωση καταγράφεται και στην επιβίωση των ασθενών που πάσχουν από προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Για το σύνολο των καρκίνων, η πενταετής σχετική επιβίωση σε ασθενείς με απομακρυσμένη νόσο έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Συγκεκριμένα, από 17% στα μέσα της δεκαετίας του 1990, έφτασε το 36% την περίοδο 2016-2022.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών

Η έκθεση της AACR παρουσιάζει επίσης τις επιστημονικές εξελίξεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ογκολογίας. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η τεχνητή νοημοσύνη και η υγρή βιοψία, οι οποίες προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου. Επιπλέον, τα αντικαρκινικά εμβόλια και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο RNA αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο της θεραπείας.

Εγκρίσεις νέων θεραπειών από τον FDA

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι χρόνια συντονισμένης προσπάθειας και διεπιστημονικής συνεργασίας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις. Όπως καταγράφει το AACR Cancer Progress Report 2026, από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026 ο FDA ενέκρινε 11 νέες αντικαρκινικές θεραπείες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η πρώτη μοριακά στοχευμένη θεραπεία για έναν σπάνιο και επιθετικό όγκο του εγκεφάλου με συγκεκριμένη γενετική αλλοίωση, καθώς και η πρώτη θεραπεία που βασίζεται στην τεχνολογία proteolysis-targeting chimera για ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Επίσης, εγκρίθηκε ο πρώτος αναστολέας σημείου ελέγχου για τον καρκίνο των ωοθηκών και η πρώτη CAR-T κυτταρική θεραπεία για ασθενείς με λέμφωμα οριακής ζώνης. Κατά την ίδια περίοδο, εγκρίθηκαν επίσης νέες ενδείξεις για πέντε ήδη διαθέσιμες αντικαρκινικές θεραπείες, αλλά και μία μη επεμβατική φορητή συσκευή για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

Με πληροφορίες από: News.gr