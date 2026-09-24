Ερντογάν από Νέα Υόρκη: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα διεθνή ζητήματα. Από το «Τουρκικό Σπίτι», ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί εχθρό της Ελλάδας, αλλά γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η προεκλογική εκμετάλλευση

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, υπογράμμισε με έμφαση ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Αντιθέτως, την χαρακτήρισε γείτονα και σύμμαχο στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι «πολύ ευαίσθητες και σημαντικές» και δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται για εκλογικούς σκοπούς.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της Τουρκίας για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου γείτονα. Τόνισε ότι οι εκλογές, οι αλλαγές κυβερνήσεων ή αντιπολιτεύσεων στην Ελλάδα δεν αποτελούν ζητήματα που απασχολούν την Άγκυρα. Ανέφερε πως η ανησυχία της Τουρκίας εστιάζεται στα δικαιώματα και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και στη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και το πρόγραμμα των F-35

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδείξει «θετική βούληση» σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Εξέφρασε την προσδοκία του ότι αυτή η βούληση θα μετατραπεί σε συγκεκριμένα βήματα στο άμεσο μέλλον. Ο Ερντογάν εκτίμησε ότι η προσωπική του σχέση με τον κ. Τραμπ έχει δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών και έχει προωθήσει τη διμερή συνεργασία σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αμυντική βιομηχανία, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της εγχώριας παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων αεράμυνας και άλλων δυνατοτήτων, ξεκινώντας από το πρόγραμμα KAAN. Πρόσθεσε ότι οι επαφές και οι εργασίες για το θέμα του Eurofighter συνεχίζονται και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία έχει ανάγκες ασφάλειας, άμυνας και στρατηγικούς στόχους, για την επίτευξη των οποίων θα εργαστεί χωρίς να κάνει βήμα πίσω.

Κάλεσμα για μεταρρύθμιση στον ΟΗΕ και διεθνή ζητήματα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το αίτημά του για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ζήτησε την κατάργηση του μηχανισμού βέτο των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, προτείνοντας ένα σύστημα που να υπηρετεί όλους. Υποστήριξε ότι «ο κόσμος χρειάζεται νέες γέφυρες, όχι νέα τείχη».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το σχέδιο για την περιοχή. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσουν την τήρηση αυτού του σχεδίου. Επίσης, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς να σταματήσει η αιματοχυσία, να γίνει μόνιμη η εκεχειρία και να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη γη τους. Παράλληλα, ζήτησε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, ενώ ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του διαδρόμου σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας έχουν εντατικοποιηθεί, με θετική ανταπόκριση από τον Ζελένσκι.

Η τουρκική οικονομία και οι κεφαλαιαγορές

Σχετικά με την κρίση που αφορά επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα των κεφαλαιαγορών. Δήλωσε ότι η κατάσταση αυτή δεν συνιστά κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή την ευρύτερη οικονομία της χώρας. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα για το ζήτημα και όσοι έχουν ευθύνη θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki