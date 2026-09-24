Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν ξεσηκώνει την Ισπανία

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, 87 ετών, εκδιώχθηκε από το σπίτι της στη συνοικία Ρετίρο της Μαδρίτης, όπου ζούσε τα τελευταία 71 χρόνια. Την Τετάρτη (23/9), κατά την τέταρτη απόπειρα έξωσής της, αστυνομικοί την απομάκρυναν από την κατοικία της πάνω σε φορείο. Έξω από το σπίτι της, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γειτόνων, ακτιβιστών και ανθρώπων του πολιτισμού, προσπαθούσαν επί μήνες να αποτρέψουν την έξωση.

Η δραματική έξωση και η κατάσταση της υγείας της

Η έξωση της κυρίας Αμπασκάλ πραγματοποιήθηκε καθώς το ενοίκιο του διαμερίσματος είχε αυξηθεί από τα 500 στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Αυτή ήταν η τέταρτη προσπάθεια έξωσης που αντιμετώπιζε η 87χρονη.

Η πρώτη της νύχτα μακριά από το σπίτι όπου πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της ήταν στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν. Εκεί νοσηλεύεται με εξάντληση, στρες και άγχος, έπειτα από τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Το κίνημα για το δικαίωμα στη στέγη

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκίνησε πολλούς Ισπανούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση προσιτής κατοικίας. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καταγράφονται κατά μέσο όρο τρεις εξώσεις την ημέρα. Η ιστορία της κυρίας Αμπασκάλ εξελίχθηκε σε σύμβολο του κινήματος για το δικαίωμα στη στέγη.

Ο Ροντρίγκο, φοιτητής, δήλωσε ότι «η στέγη είναι δικαίωμα, όχι επενδυτικό προϊόν». Η 25χρονη νοσηλεύτρια Μαρίνα Μαρτίν περιέγραψε την πίεση που δέχονται οι νέοι, αναφέροντας πως «είναι αδύνατο να αγοράσεις σπίτι, αλλά και το ενοίκιο είναι πολύ δύσκολο να το πληρώσεις. Σχεδόν όλα σου τα χρήματα πηγαίνουν εκεί».

Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία

Χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Μαδρίτη. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μπροστά από ένα πολυτελές ρετιρέ που αγόρασε πρόσφατα η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης, της οποίας ηγείται η Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, με τους σκοπούς της αγοράς να έχουν προκαλέσει ερωτήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης, στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 10.000 άνθρωποι. Καθώς το πλήθος μεγάλωνε, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Χενεράλ Μαρτίνεθ Κάμπος. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούσαν τους διαδηλωτές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «Το ρετιρέ της Αγιούσο στη Μαρικάρμεν» και «Ντροπή».

Ο 90χρονος συνταξιούχος Εμίλιο Ντίαθ, ο οποίος παρακολουθούσε τη συγκέντρωση, δήλωσε έκπληκτος που μια τέτοια αντίδραση δεν είχε εκδηλωθεί νωρίτερα, σημειώνοντας πως «οι νέοι ανταποκρίνονται. Μέχρι τώρα ήταν σαν να μην υπήρχαν».

Η κινητοποίηση δεν περιορίστηκε στην ισπανική πρωτεύουσα. Η πρωτοβουλία #Niundesahuciomás («Ούτε μία έξωση ακόμη») κάλεσε σε ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Άβιλα, η Βαρκελώνη, το Κάδιθ, το Οβιέδο, η Σεβίλλη και η Βαλένθια.

Πολιτικές αντιδράσεις και διεθνής διάσταση

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την έξωση «κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως χώρα» και απέδωσε ευθύνες στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Μαδρίτης, τις οποίες ελέγχει το Λαϊκό Κόμμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr