Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: «Έχουμε σφυρηλατήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία», λέει ο Τραμπ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν, έφτασε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ. Η υποδοχή έγινε με στρατιωτική μπάντα και τις σημαίες των δύο χωρών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας τριήμερης επίσημης επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει να προβούν σε δηλώσεις τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, στο πλαίσιο κρατικού δείπνου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη χαρά του, τονίζοντας ότι «έχουμε οικοδομήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία».

Η υποδοχή στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Σι Τζινπίνγκ και την Πενγκ Λιγιουάν με στρατιωτική μπάντα και τις σημαίες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο συναντιούνται κανονικά στον Λευκό Οίκο, αν και έχουν συναντηθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Αμέσως μετά την υποδοχή, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για διμερείς συνομιλίες. Ο Τραμπ καλωσόρισε τον Κινέζο ομόλογό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μεγάλη τιμή να σας υποδέχομαι στον Λευκό Οίκο. Έχουμε οικοδομήσει μια πραγματικά σπουδαία φιλία».

Η «σπουδαία φιλία» και οι προηγούμενες συναντήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη φιλία που έχει σφυρηλατηθεί μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεών τους. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ «έχουν σφυρηλατήσει μια φιλία, μια πραγματικά σπουδαία φιλία, στην πραγματικότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην τελευταία φορά που ο Σι Τζινπίνγκ είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο για κρατική επίσκεψη, η οποία είχε φιλοξενηθεί από τον προηγούμενο πρόεδρο, Ομπάμα. Ο Τραμπ σημείωσε ότι πολλά έχουν αλλάξει στον Λευκό Οίκο από τότε, κάνοντας αναφορά στα έργα ανακαίνισης που έχουν γίνει.

Θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών

Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος Σι έχουν ήδη κάνει «τεράστια βήματα στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας».

Ειδικότερα, οι ομάδες των δύο πλευρών εργάζονται για να ενθαρρύνουν μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση, η οποία περιλαμβάνει και τη νέα πρόσβαση στην αγορά για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης θέματα όπως η ασφάλεια και η τεχνολογία.

Τεχνητή Νοημοσύνη και «Υπερνοημοσύνη»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης, όπως προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της αυξανόμενης τεχνολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «Μια μεγάλη ημέρα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας». Πρόσθεσε ότι η «Υπερνοημοσύνη (Super Intelligence – SI, [όπως την αποκαλεί ο ίδιος) θα είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αλλά θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί που βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το δικό μας “δίχτυ ασφαλείας” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)».

Η άφιξη και τα σχόλια του Τραμπ

Η επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ είναι τριήμερη. Για τη χθεσινή υποδοχή του Σι και της συζύγου του, στη Βάση Άντριους, ο Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιό τους.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Χθες συνάντησα τον Πρόεδρο Σι στο αεροπλάνο (στο αεροδρόμιο!) και μου φάνηκε δυνατός, γεμάτος ζωντάνια και σε καλή φυσική κατάσταση — καλύτερος από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ!».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit