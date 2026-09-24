Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε πρόταση για συνομιλίες στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε «μόνο πάνω σε πύραυλο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε κατηγορηματικά την προοπτική να ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι θα το έκανε «μόνο πάνω σε πύραυλο». Η αιχμηρή αυτή απάντηση δόθηκε σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη σύντομη δήλωσή του, ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης μια ρωσική υβριστική λέξη, προκαλώντας την ειρωνική αντίδραση του Κρεμλίνου.

Η κατηγορηματική απάντηση του Ζελένσκι

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε επανειλημμένες ερωτήσεις από δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε επίμονα πότε σκοπεύει να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, τη Μόσχα. Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Πάνω σε πύραυλο!».

Εκτός από την αιχμηρή αυτή δήλωση, ο κ. Ζελένσκι χρησιμοποίησε και τη ρωσική λέξη «blyad». Αυτή η λέξη είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται για να εκφράσει έντονα συναισθήματα, όπως θυμό, έκπληξη ή αγανάκτηση. Στα ελληνικά, η σημασία της μπορεί να αποδοθεί με εκφράσεις όπως «διάολε» ή «γαμ@το», ανάλογα πάντα με το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται.

Οι ειρωνικές αντιδράσεις από τη Μόσχα

Το βίντεο με τη δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναπαράχθηκε άμεσα και ευρέως από διάφορα μέσα ενημέρωσης, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να λογοκρίνουν τη συγκεκριμένη υβριστική λέξη που χρησιμοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία συμμετείχε στη ρωσική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, σχολίασε σκωπτικά το βίντεο. Μέσω του σχολίου της, η κυρία Ζαχάροβα άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ενδεχομένως φοβάται πως ένα ταξίδι του στη Μόσχα θα μπορούσε να έχει μια θανατηφόρα κατάληξη.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο κ. Πεσκόφ προχώρησε επίσης σε ένα ειρωνικό σχόλιο, δηλώνοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «τουλάχιστον δεν αρνήθηκε να έρθει στη Μόσχα».

Οι όροι για πιθανές συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει τονίσει επανειλημμένα την επιθυμία του να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σκοπός αυτών των συναντήσεων, όπως έχει δηλώσει, είναι η συζήτηση για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος έχει θέσει ως όρο για μια τέτοια συνάντηση τη διεξαγωγή της στη Μόσχα. Ωστόσο, αυτό το αίτημα έχει απορριφθεί σταθερά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η άρνηση του Ουκρανού προέδρου να ταξιδέψει στη ρωσική πρωτεύουσα για συνομιλίες δεν οφείλεται μόνο σε ζητήματα ασφαλείας. Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος είναι η αποφυγή της δημιουργίας μιας εντύπωσης ότι το Κίεβο υποκύπτει στις απαιτήσεις ή την εξουσία της Μόσχας.

Η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Στο πλαίσιο των ίδιων διεθνών διπλωματικών δραστηριοτήτων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνάντηση την Τετάρτη 23.09.2026 με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε επίσης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με συγκεκριμένα αποτελέσματα ή αποφάσεις που να προέκυψαν από αυτήν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader