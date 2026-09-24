Σπάνια υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ από τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση Άντριους, έξω από την Ουάσιγκτον. Η υποδοχή έγινε με κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, σηματοδοτώντας την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, Ουάσιγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εμπορικής τους ανακωχής.

Υποδοχή με κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε στη Joint Base Andrews το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας. Στην πίστα τον περίμεναν ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν για λίγα λεπτά μπροστά στις κάμερες, πριν περπατήσουν μαζί με τις συζύγους τους στον κόκκινο διάδρομο. Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε τιμητικό άγημα 21 ατόμων, στρατιωτική μπάντα που απέδωσε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, καθώς και υπέρπτηση δύο βομβαρδιστικών B-1. Επιπλέον, μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-22 και F-16 είχαν παραταχθεί στην πίστα της βάσης.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν χωριστά, ενόψει της επίσημης συνάντησής τους που έχει προγραμματιστεί στον Λευκό Οίκο.

Μια ασυνήθιστη διπλωματική κίνηση

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στην πίστα της βάσης Άντριους, προκειμένου να υποδεχθεί προσωπικά έναν ξένο ηγέτη, θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση στο πλαίσιο του αμερικανικού διπλωματικού πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters από το C-SPAN, η τελευταία φορά που Αμερικανός πρόεδρος είχε προβεί σε αντίστοιχη υποδοχή στην ίδια βάση ήταν το 2015, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα είχε καλωσορίσει τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει, ωστόσο, χρησιμοποιήσει ξανά την προσωπική του παρουσία στην πίστα ως κίνηση υψηλού συμβολισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υποδοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο του 2025, την οποία είχε πραγματοποιήσει με τον ίδιο τρόπο στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Εμπορική ανακωχή και ατζέντα συνομιλιών

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική τους ανακωχή έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Αυτή η συμφωνία αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό δείγμα αποκλιμάκωσης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να ανοίξουν έναν νέο κύκλο συνομιλιών, με την ατζέντα να περιλαμβάνει σημαντικά θέματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, το ζήτημα της Ταϊβάν και διάφορες γεωπολιτικές κρίσεις.

Προηγούμενες επισκέψεις του Κινέζου προέδρου

Η τρέχουσα επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ αποτελεί την πρώτη κρατική επίσκεψή του στην αμερικανική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Κινέζος πρόεδρος είχε βρεθεί τελευταία φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, όταν είχε μεταβεί στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο της APEC.

Η προηγούμενη κρατική επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον είχε πραγματοποιηθεί το 2015, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. Οι δύο ηγέτες ανοίγουν πλέον ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς τους σχέσεις, με τις συνομιλίες τους να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Topontiki