Κούσνερ: Ξεκάθαρος στόχος μια πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη Γάζα υπό παλαιστινιακή διοίκηση

Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Το σχέδιο που αναπτύχθηκε προβλέπει μια περιοχή πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη, με τη διοίκηση να ασκείται από Παλαιστινίους τεχνοκράτες. Ο κ. Κούσνερ τόνισε πως ο απώτερος σκοπός είναι οι κάτοικοι της Γάζας να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν ευκαιρίες, ελπίδα και ειρήνη.

Οι βασικοί στόχοι για τη Γάζα

Σύμφωνα με τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο ξεκάθαρος στόχος των ΗΠΑ για τη Γάζα είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίησή της. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας. Η διοίκηση της Γάζας προβλέπεται να ασκείται υπεύθυνα από Παλαιστινίους τεχνοκράτες, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στους κατοίκους της Γάζας τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για βελτίωση της ζωής τους, να διατηρούν την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και να απολαμβάνουν συνθήκες ειρήνης. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν τον πυρήνα του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε από τον κ. Κούσνερ.

Διαμόρφωση κυβερνητικού σχήματος και πλαισίου ασφαλείας

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό κυβερνητικό σχήμα. Αυτό το σχήμα είναι έτοιμο να αναλάβει δράση, υποδηλώνοντας την προετοιμασία για την άμεση εφαρμογή των σχεδίων διοίκησης της Γάζας. Η ύπαρξη ενός τέτοιου σχήματος κρίνεται ως σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του στόχου της παλαιστινιακής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί ένα πλαίσιο που αφορά την ασφάλεια και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Αυτό το πλαίσιο θέτει τις βάσεις για το πώς θα διασφαλιστεί η απουσία στρατιωτικών δυνάμεων και η διατήρηση της τάξης στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί. Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου της πλήρους αποστρατιωτικοποίησης.

Έργα ανοικοδόμησης και βελτίωσης συνθηκών

Ο Αμερικανός απεσταλμένος έκανε επίσης λόγο για συγκεκριμένα έργα που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν στην περιοχή της Γάζας. Συνολικά, έχουν προετοιμαστεί 66 έργα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την ανοικοδόμηση της περιοχής. Η ανοικοδόμηση κρίνεται απαραίτητη για την αποκατάσταση των υποδομών και των κτιρίων που έχουν πληγεί, με στόχο την επιστροφή στην κανονικότητα.

Πέρα από την ανοικοδόμηση, τα έργα αυτά στοχεύουν και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες και υποδομές. Η έναρξη αυτών των έργων αναμένεται να συμβάλει στην αναγέννηση της περιοχής και στην παροχή καλύτερων προοπτικών για τους κατοίκους.

Πρόοδος και αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τζάρεντ Κούσνερ υποστήριξε ότι πολλά από τα στοιχεία του σχεδιασμού που παρουσιάστηκαν σήμερα δεν υπήρχαν πριν από έναν χρόνο. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια σημαντική εξέλιξη στις συνθήκες και τις προοπτικές για τη Γάζα. Ο κ. Κούσνερ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην κατάπαυση του πυρός και στην επιστροφή των ομήρων ως παραδείγματα αυτών των αλλαγών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» στις προσπάθειες για την επίλυση της κατάστασης στη Γάζα. Η αναφορά στην πρόοδο αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες διαφέρουν από προηγούμενες προσεγγίσεις και φέρνουν απτά αποτελέσματα.

Η πρόκληση του προέδρου Τραμπ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναφέρθηκε επίσης στην πρόκληση που είχε θέσει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ μας προκάλεσε να σπάσουμε τον παλιό κύκλο και να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσπάθεια για ρήξη με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και την υιοθέτηση νέων, καινοτόμων λύσεων για την περιοχή.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την πρόκληση είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης και ανάπτυξης για τη Γάζα, το οποίο θα απομακρυνθεί από τις παλιές πρακτικές και θα επικεντρωθεί σε ένα βιώσιμο μέλλον για τους κατοίκους. Ο κ. Κούσνερ κατέληξε στην παρουσίασή του τονίζοντας τη διαφάνεια των στόχων που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Enikos