«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ από την Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε στην Ουάσινγκτον ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Η δήλωση αυτή έγινε ενόψει των συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία του για μια καρποφόρα επίσκεψη, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Έμφαση στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα

Ο Σι Τζινπίνγκ, αμέσως μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. «Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Αυτή η θέση υπέρ της συνεργασίας συνηγορήθηκε ξανά από τον Κινέζο πρόεδρο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Πεκίνου, μερικές ώρες μετά την υποδοχή του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο κ. Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι, μια δήλωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Πρόσθεσε επίσης ότι ο κινεζικός και ο αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι τα συμφέροντα των δύο εθνών συνδέονται στενά.

Προσδοκίες για καρποφόρες συνομιλίες

Μέσω γραπτής του δήλωσης, ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, «με κοινές προσπάθειες», η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να είναι καρποφόρα. Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ανυπόμονος να συζητήσει την «παγκόσμια κατάσταση» με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Επιπλέον, ο κινέζος πρόεδρος δήλωσε πως ανυπομονεί να συζητήσει τα «μείζονα ζητήματα» και την «παγκόσμια κατάσταση» με τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. «Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μας και την παγκόσμια κατάσταση», σημείωσε ο κ. Σι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Υποδοχή στην αμερικανική πρωτεύουσα

Η άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ, μερικές ώρες πριν τις επίσημες συνομιλίες. Ο Κινέζος πρόεδρος έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές στην αμερικανική πρωτεύουσα από τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, προσωπικά. Η υποδοχή αυτή, με τις προβλεπόμενες τιμές, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς σημαντικών συναντήσεων μεταξύ των δύο ηγετών.

Η παρουσία του Κινέζου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ειδικότερα στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν και οι δύο πλευρές στον διάλογο. Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων στο άμεσο μέλλον.

Διεθνές ενδιαφέρον για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η δήλωση του Σι Τζινπίνγκ για συνεργασία αντί αντιπαλότητας έρχεται να υπογραμμίσει την πρόθεση της Κίνας να επιδιώξει εποικοδομητικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προσδοκία για μια καρποφόρα επίσκεψη, όπως εκφράστηκε από τον Κινέζο πρόεδρο, βασίζεται στην πεποίθηση ότι με κοινές προσπάθειες μπορούν να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα. Οι εξελίξεις από τις συναντήσεις αυτές αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader