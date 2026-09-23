Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνοντας στο προσκήνιο ύποπτες κινήσεις στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξαφάνιση κρίσιμων πειστηρίων από τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος ενός υπνοθεραπευτή. Οι αρχές συνεχίζουν την κύρια ανάκριση προς όλες τις κατευθύνσεις, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής καρδιάς.

Εξαφάνιση κρίσιμων πειστηρίων από το ιατρείο

Το σκηνικό γύρω από τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ανακοπής καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει «θολό». Σύμφωνα με πληροφορίες, εξαφανίστηκαν πειστήρια από το δωμάτιο όπου έγινε η θεραπεία, γεγονός που δημιουργεί προσκόμματα στην έρευνα, αν και αυτά δεν θεωρούνται σημαντικά.

Ειδικότερα, αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης εξαφανίστηκαν τα φίλτρα του μηχανήματος, καθώς και κάποια σωληνάκια που κατέληγαν σε αυτά. Τα φίλτρα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς από αυτά περνούσε το αίμα του τραγουδιστή και περιείχαν το γενετικό του υλικό. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα κατέληξαν στα σκουπίδια, πριν προλάβουν να φτάσουν οι αρχές στο ιατρείο και να προχωρήσουν σε έρευνα.

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή και η επαγγελματική του δραστηριότητα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη χώρα μας, η υπνοθεραπεία δεν αναγνωρίζεται ως ιατρική πράξη ή επιστημονική ειδικότητα από το υπουργείο Υγείας, ούτε υπάρχει συγκεκριμένος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στην εφορία για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει όσους επιθυμούν να ασκήσουν τέτοια καθήκοντα.

Ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς, όπως και άλλοι στον τομέα, χρησιμοποιούσε ευρύτερους ή παρεμφερείς κωδικούς δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ίδρυσε ατομική επιχείρηση τον Ιανουάριο του 2017 με κύριο ΚΑΔ «υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών». Επιπλέον, είχε δηλώσει τρεις δευτερεύοντες ΚΑΔ: «Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων», «υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία» και «υπηρεσίες διδασκαλίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια».

Η αρχική έδρα της επιχείρησης είχε δηλωθεί στην οδό Θράκης στην Κηφισιά, ενώ σήμερα το γραφείο του λειτουργεί στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, στην ίδια περιοχή. Ο υπνοθεραπευτής διατηρούσε για πολλά χρόνια πλούσια πελατεία, όχι μόνο από άτομα που πλήρωναν για υπνοθεραπεία, αλλά και μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων, στα οποία συμμετείχαν ακόμα και γιατροί.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και οι εκκρεμότητες της αστυνομικής έρευνας

Στο πλαίσιο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε στον αρμόδιο Ανακριτή. Εκεί, απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση του με τη γιατρό που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση, καθώς και τις επίμαχες φωτογραφίες του τραγουδιστή που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο κατά τις κρίσιμες ώρες.

Την ίδια στιγμή, η κύρια ανάκριση συνεχίζεται εντατικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Αστυνομία έχει δύο βασικές «εκκρεμότητες» στην υπόθεση. Η πρώτη αφορά στις διατάξεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να εξεταστούν τα τηλέφωνα των γιατρών και των συνεργατών τους. Η δεύτερη εκκρεμότητα σχετίζεται με το άνοιγμα ενός χρηματοκιβωτίου που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το μυστήριο του χρηματοκιβωτίου

Το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ένα μυστήριο για τις αρχές. Όλα τα σενάρια εξετάζονται ως προς το τι μπορεί να περιέχει.

Μεταξύ των πιθανών περιεχομένων, αναφέρονται ένα αντικείμενο αξίας, ένα προσωπικό ημερολόγιο του τραγουδιστή ή ακόμα και κάποια διαθήκη. Το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου αναμένεται να ρίξει φως σε πτυχές της υπόθεσης, προσφέροντας ενδεχομένως νέα στοιχεία στην εν εξελίξει έρευνα.

Νέα πρόσωπα στο κάδρο της υπόθεσης

Στο πλαίσιο της έρευνας, δύο νέα πρόσωπα φέρονται να έχουν προστεθεί στο κάδρο της υπόθεσης. Πρόκειται για μία γυναίκα που βρίσκεται στο Ψυχικό, καθώς και έναν «βοηθό» που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση στοιχείων.

Οι αρχές εξετάζουν τη σύνδεση και τον ρόλο αυτών των προσώπων με τα γεγονότα που διερευνώνται, καθώς και την πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα νέα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis