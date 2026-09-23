Έξωση 87χρονης ΑμεΑ στη Μαδρίτη: Η υπόθεση που προκαλεί οργή στην Ισπανία

Μια υπόθεση έξωσης στη Μαδρίτη έχει προκαλέσει έντονη οργή σε ολόκληρη την Ισπανία, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σοβαρή στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Πρόκειται για την αναγκαστική απομάκρυνση μιας 87χρονης συνταξιούχου, η οποία είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), από το διαμέρισμα όπου διέμενε για σχεδόν όλη της τη ζωή. Η έξωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από δικαστική διαμάχη με μια εταιρεία ακινήτων, η οποία είχε αυξήσει το ενοίκιο του σπιτιού κατά 275%.

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν και η αύξηση του ενοικίου

Η 87χρονη γυναίκα, ονόματι Μαρικάρμεν, κατοικούσε στο ίδιο διαμέρισμα για 70 ολόκληρα χρόνια. Το σπίτι της βρίσκεται στην αριστοκρατική συνοικία Ρετίρο, στο κέντρο της Μαδρίτης, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ομώνυμο πάρκο, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, η Μαρικάρμεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και κατέβαλε πάντα το ενοίκιο του σπιτιού της.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δικαστική διαμάχη, όταν μια εταιρεία ακινήτων αγόρασε το διαμέρισμα. Η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης ανέφερε ότι η εταιρεία προχώρησε σε μια δραματική αύξηση του ενοικίου, ανεβάζοντάς το κατά 275%, με αποτέλεσμα να φτάσει στα 2.650 ευρώ μηνιαίως. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο τελικά δικαίωσε την εταιρεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έξωση της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η παρέμβαση της αστυνομίας και οι διαμαρτυρίες

Την ημέρα της έξωσης, δεκάδες ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν έξω από την πολυκατοικία της Μαρικάρμεν, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την αναγκαστική απομάκρυνσή της. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Ντροπή!», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη της υπόθεσης και την αντιμετώπιση της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η αστυνομία επενέβη προκειμένου να διαλύσει τη συγκέντρωση των ακτιβιστών. Οι δυνάμεις της τάξης διέλυσε δια της βίας τους διαδηλωτές, δημιουργώντας ένα φράγμα ασφαλείας γύρω από την είσοδο της πολυκατοικίας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης.

Η στιγμή της έξωσης και η στήριξη των ακτιβιστών

Κατά τη διάρκεια της έξωσης, τραυματιοφορείς μετέφεραν την 87χρονη Μαρικάρμεν σε ένα ασθενοφόρο. Η ηλικιωμένη γυναίκα μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, γεγονός που υπογραμμίζει την ευάλωτη κατάστασή της. Οι συγκεντρωμένοι ακτιβιστές, παρά το φράγμα ασφαλείας, συνέχισαν να της δίνουν κουράγιο, φωνάζοντας «Μαρικάρμεν, δεν είσαι μόνη».

Αυτή η στιγμή της απομάκρυνσης της Μαρικάρμεν από το σπίτι της, στο οποίο έζησε για τόσες δεκαετίες, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο γεγονός, το οποίο παρακολούθησαν οι ακτιβιστές και οι υποστηρικτές της, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Η αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας Ισπανίας

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας Ισπανίας. Η οργάνωση κατήγγειλε την «καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που συντελέστηκε, τονίζοντας ότι η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός συστήματος που ευνοεί τα κερδοσκοπικά συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, η Διεθνής Αμνηστία Ισπανίας αναφέρθηκε σε ένα «αρπακτικό επενδυτικό ταμείο», το οποίο, όπως υποστήριξε, δρα σε βάρος του δικαιώματος της Μαρικάρμεν να παραμείνει στο σπίτι της. Η οργάνωση υπογράμμισε ότι η περίπτωση της 87χρονης είναι «ένα από τα πιο οδυνηρά παραδείγματα που βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά στην Ισπανία», αναδεικνύοντας έτσι την ευρύτερη διάσταση του προβλήματος.

Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία

Η έξωση της Μαρικάρμεν έρχεται να υπογραμμίσει με αγριότητα τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία. Η αύξηση των ενοικίων και οι δικαστικές διαμάχες με εταιρείες ακινήτων αποτελούν ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα, όπως επεσήμανε και η Διεθνής Αμνηστία.

Η περίπτωση της 87χρονης συνταξιούχου αναδεικνύει την πίεση που δέχονται οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, εν μέσω της αυξανόμενης κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση και προβληματισμό στην ισπανική κοινωνία σχετικά με την προστασία του δικαιώματος στη στέγη.

Με πληροφορίες από: News.gr