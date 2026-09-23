Η Ρωσία στρατολογεί πολίτες από 47 χώρες, καταγγέλλει ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι πολίτες από 47 διαφορετικές χώρες έχουν ενταχθεί στις ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα χρησιμοποιεί «εξαπάτηση και τεχνάσματα» για να τους οδηγήσει στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον πόλεμο ως «παραφροσύνη» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Καταγγελίες για στρατολόγηση από 47 χώρες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες και τους εκπροσώπους των κρατών που βρίσκονταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι από τις χώρες σας, 47 χώρες, κατέληξαν στη Ρωσία μέσω εξαπάτησης και τεχνασμάτων». Ο Ουκρανός Πρόεδρος επιχείρησε να αναδείξει τη συμμετοχή ξένων υπηκόων στις ρωσικές δυνάμεις ως μία ακόμη απόδειξη ότι οι συνέπειες του πολέμου έχουν ξεπεράσει τα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες από τις οποίες φέρεται να έχουν στρατολογηθεί πολίτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Βόρεια Κορέα, η Γκάνα, το Νεπάλ, το Τατζικιστάν, η Ινδία, η Υεμένη, η Κένυα, η Ζιμπάμπουε, η Κούβα, η Λευκορωσία, το Σουδάν και η Νότια Αφρική. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε από το βήμα του ΟΗΕ πλήρης κατάλογος και των 47 χωρών, ούτε στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση του συγκεκριμένου συνολικού αριθμού.

Η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας και άλλων εθνικοτήτων

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στη Βόρεια Κορέα, υποστηρίζοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει αποστείλει στρατιώτες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν «τα αδύναμα σημεία του ρωσικού στρατού». Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η εμπλοκή ξένων μαχητών δεν περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Κορέα, αλλά επεκτείνεται σε δεκάδες κράτη.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία δέχεται κατά καιρούς αιτήματα για τον επαναπατρισμό ξένων υπηκόων που έχουν αιχμαλωτιστεί στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν πλάνα από drones στα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφονται μη Ρώσοι στρατιώτες να σκοτώνονται στο μέτωπο.

Διερεύνηση από τον ΟΗΕ για τη στρατολόγηση

Η ευρύτερη καταγγελία για τη στρατολόγηση ξένων από τη Ρωσία δεν προέρχεται αποκλειστικά από το Κίεβο. Μόλις δύο ημέρες πριν από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για την Ουκρανία ανακοίνωσε ότι διερευνά το ζήτημα της στρατολόγησης ξένων υπηκόων.

Η Επιτροπή έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και ηπείρους που κατέληξαν στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσω εξαπάτησης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μεσάζοντες και πράκτορες προσέλκυαν ορισμένους από αυτούς υποσχόμενοι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, οδηγώντας τους τελικά στο μέτωπο.

«Παραφροσύνη» Πούτιν και έκκληση για κυρώσεις

Στην ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε την «παραφροσύνη» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ασθενή μηδέν, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται». Ο Ζελένσκι διερωτήθηκε αν «υπάρχει ακόμη κανείς που να πιστεύει ότι (ο Πούτιν) είναι λογικός και μετριοπαθής».

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο στόχος, όπως επεσήμανε, είναι να περιοριστεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο, να τον παρατείνει και να τον κάνει πιο βάναυσο και καταστροφικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «όταν η Ρωσία έχει χρήματα, λέει πάντα “όχι” στη διπλωματία», κάτι που αποτελεί «μια μορφή βέτο στην προοπτική ειρήνευσης».

Κριτική στη Γαλλία για χαλάρωση κυρώσεων

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις κυρώσεις, ο ουκρανός πρόεδρος επέκρινε τη Γαλλία, η οποία φέρεται να άσκησε πιέσεις στις Βρυξέλλες για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ρώσου ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ, στενού συμμάχου του Πούτιν. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έγινε με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός Γάλλου που κρατούνταν στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως «όταν κάποιος στον κόσμο χαλαρώνει τις κυρώσεις σε βάρος ρώσων ολιγαρχών, μπορεί μεν να κάνει πιο άνετη τη ζωή για πλούσιους Ρώσους, αλλά ταυτόχρονα δίνει περισσότερο χρόνο στον πόλεμο, περισσότερο χρόνο στον Πούτιν». Επέμεινε δε ότι «τα έσοδα της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν στο στόχαστρο» της διεθνούς κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit