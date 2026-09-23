Η τουρκική ελίτ στο επίκεντρο σκανδάλου funds 18 δισ. δολαρίων

Πρώην πρέσβης της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ, γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής, καθώς και ιδρυτές και επικεφαλής χρηματοοικονομικών εταιρειών, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας στην Τουρκία. Η έρευνα αφορά την κατάρρευση της «φούσκας» των funds, ένα σκάνδαλο που αγγίζει τα 18 δισ. δολάρια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει απόγνωση σε εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν τις αποταμιεύσεις τους να εξαφανίζονται.

Η κατάρρευση των funds και οι επιπτώσεις στους επενδυτές

Το σκάνδαλο που προέκυψε από τη «φούσκα» των τουρκικών funds έχει οδηγήσει σε απόγνωση 455.000 επενδυτές. Πολλοί από αυτούς έχουν εκφράσει την απόγνωσή τους, δηλώνοντας «Έχουμε τρελαθεί, καταστραφήκαμε».

Πάνω από 130 κεφάλαια, στα οποία έχουν εγκλωβιστεί οι επενδυτές, οδηγούνται πλέον σε εκκαθάριση. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν απεγνωσμένα να μάθουν αν θα καταφέρουν να πάρουν πίσω τα κεφάλαια και τις αποταμιεύσεις τους.

Βασικά πρόσωπα στο επίκεντρο της έρευνας

Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα ο Εμρέ Τεζμέν, ιδρυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας Tera Yatirim Menkul Degerler AS. Η εταιρεία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου με τη φούσκα των funds, των οποίων η κατάρρευση εξανέμισε δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των τοποθετήσεων των επενδυτών.

Ο Εμρέ Τεζμέν, ο οποίος είναι πρόεδρος της Tera, τέθηκε υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, συνελήφθη τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο Κερέμ Αλκίν και ο Εμρέ Αλκίν, καθώς και ένα ακόμη στέλεχος, ο Αλπέρ Οζτούρκ.

Η διαδρομή των συλληφθέντων

Ο Κερέμ Αλκίν, ένα από τα συλληφθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, αποχώρησε πέρυσι από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Είχε διατελέσει πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024.

Ο αδελφός του, Εμρέ Αλκίν, ο οποίος επίσης συνελήφθη, είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής. Πραγματοποιεί τακτικές εμφανίσεις σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding AS, Σερντάρ Τουρχάν.

Μέτρα των αρχών και έρευνα για διαφυγή κεφαλαίων

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με στελέχη διαφόρων χρηματοοικονομικών εταιρειών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Έχουν επίσης επιβάλει περιορισμούς σε συναλλαγές που αφορούν την περιουσία στελεχών των funds, των συζύγων τους και στενών συγγενών τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Για την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου, οι εισαγγελείς ζήτησαν επιπλέον στοιχεία για μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό από το 2024 και μετά. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν περιουσιακά στοιχεία μετακινήθηκαν εκτός Τουρκίας, ενδεχομένως για να αποκρυφθούν από τις αρχές.

Ο μηχανισμός της «φούσκας»

Τα υπό έρευνα funds είχαν καταφέρει να προσελκύσουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές. Η «φούσκα» στήθηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο: Τα funds αποκτούσαν εξαιρετικά μεγάλες θέσεις σε μετοχές που χαρακτηρίζονταν από περιορισμένη ελεύθερη διασπορά και χαμηλή εμπορευσιμότητα.

Ο μηχανισμός λειτουργούσε ως ένας «χρυσός» κύκλος κερδοφορίας: Όσο τα funds αγόραζαν μαζικά τους εν λόγω τίτλους, τόσο οι τιμές αυτών των μετοχών ανέβαιναν. Αυτή η αύξηση των τιμών οδηγούσε σε αντίστοιχη αύξηση της προβαλλόμενης αξίας των funds, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της κερδοφορίας και προσελκύοντας περισσότερους επενδυτές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis