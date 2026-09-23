Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει σχέδιο για 90ήμερη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει ένα σχέδιο για την επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ για περίοδο 90 ημερών. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στις αυξημένες τιμές ενέργειας, οι οποίες θεωρείται ότι επιβαρύνουν τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Πέντε άτομα, τα οποία επικαλείται το Politico, δήλωσαν την Τετάρτη ότι η νομική διαδικασία για την απαγόρευση βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία.

Το σχέδιο και οι εσωτερικές διαφωνίες

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ έχει ήδη προκαλέσει διχασμούς τόσο εντός της κυβέρνησης όσο και με την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η βιομηχανία έχει εκφράσει την ανησυχία της, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος από την απαγόρευση θα αντισταθμιστεί από υψηλότερες τιμές καυσίμων στο μέλλον.

Εάν εφαρμοστεί, οποιαδήποτε διακοπή των αποστολών ντίζελ θα αποτελέσει τον πρώτο περιορισμό στις εξαγωγές ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2015, όταν η κυβέρνηση Ομπάμα ήρε μια δεκαετιών απαγόρευση στις εξαγωγές πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Οι παράγοντες πίσω από την αύξηση των τιμών

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο πόλεμος που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, καθώς και οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η μέση τιμή για ένα γαλόνι ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες ανερχόταν σε 6,52 δολάρια την Τετάρτη. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 91 σεντς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 2,83 δολάρια σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Οι υψηλές αυτές τιμές έχουν οδηγήσει Ρεπουμπλικάνους στις αγροτικές πολιτείες να απαιτήσουν την επιβολή της απαγόρευσης των εξαγωγών.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Παρά τις πιέσεις για την απαγόρευση, ορισμένοι νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στελέχη της βιομηχανίας διύλισης, ακόμη και ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, προσπαθούν να πείσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αρνητική. Οι ανησυχίες τους επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο η απαγόρευση να γυρίσει μπούμερανγκ, οδηγώντας τελικά σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, των καυσίμων αεροσκαφών και άλλων καυσίμων.

Άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις εντός του Λευκού Οίκου, και στα οποία δόθηκε η ανωνυμία για να περιγράψουν τις εσωτερικές επικοινωνίες, έχουν επισημάνει αυτούς τους κινδύνους. Η πετρελαϊκή βιομηχανία εκφράζει επίσης φόβους για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης στην αγορά.

Η στάση του προέδρου Τραμπ

Καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αποτελούν πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους ενόψει των δύσκολων ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες απέχουν λιγότερο από επτά εβδομάδες, ο Πρόεδρος Τραμπ φέρεται να τείνει προς την ανακοίνωση της απαγόρευσης. Σύμφωνα με στέλεχος της πετρελαϊκής βιομηχανίας που έχει συζητήσει το θέμα με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ σκοπεύει να ανακοινώσει την απαγόρευση μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος φέρεται να θεωρεί οποιαδήποτε αντίδραση ως «πρόβλημα του Δεκεμβρίου». Το ίδιο στέλεχος, το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι η «απόλυτη ανησυχία» για τις τιμές στο πρατήριο έχει επικρατήσει έναντι των πιο ψύχραιμων φωνών στον Λευκό Οίκο, οι οποίες έχουν παραμεριστεί από το πολιτικό στρατόπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki