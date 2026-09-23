Νεκρός ναυτικός μετά από επίθεση με τορπίλες σε πλοίο ανοιχτά του Ομάν

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός Ινδού ναυτικού. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το φορτηγό πλοίο «Cape Dao», στο οποίο υπηρετούσε, δέχτηκε επίθεση με δύο τορπίλες στα ανοιχτά του Ομάν. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ανθρώπινη απώλεια, αλλά και την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στο σκάφος, το οποίο έπλεε σε μια κρίσιμη θαλάσσια διαδρομή. Αμέσως μετά την επίθεση, ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος.

Η επίθεση και οι σοβαρές ζημιές στο «Cape Dao»

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, γνωστό με την ονομασία «Cape Dao», βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σκάφος χτυπήθηκε από δύο τορπίλες, γεγονός που υποδηλώνει τη σφοδρότητα του περιστατικού. Η επίθεση αυτή προκάλεσε άμεσες και σημαντικές βλάβες σε ζωτικά σημεία του πλοίου, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητά του και την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Οι συνέπειες των χτυπημάτων ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς το μηχανοστάσιο του «Cape Dao» υπέστη εκτεταμένες ζημιές, επηρεάζοντας την λειτουργικότητα του πλοίου. Επιπλέον, ένα από τα καταστρώματά του επλήγη, προσθέτοντας στην έκταση των υλικών βλαβών. Το περιστατικό αυτό, που έλαβε χώρα στα ύδατα του Ομάν, είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος, ενός Ινδού ναυτικού.

Το δρομολόγιο και η σύνθεση του πληρώματος

Το «Cape Dao», ένα πλοίο που έφερε τη σημαία της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, εκτελούσε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο τη στιγμή της επίθεσης. Ξεκινώντας από τη Μίνα Σακρ, το πλοίο είχε ως τελικό προορισμό την Ινδία. Η πορεία του περιλάμβανε τη διέλευση μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου του Ομάν, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο. Σε αυτήν ακριβώς την περιοχή και κατά τη διάρκεια της πλεύσης του, δέχτηκε το μοιραίο χτύπημα.

Το πλήρωμα του πλοίου αποτελούνταν από συνολικά 28 ναυτικούς. Η εθνική σύνθεση του πληρώματος ήταν ποικίλη, με την πλειοψηφία των μελών, συγκεκριμένα 20 από τους 28, να είναι Ινδοί. Αυτό το στοιχείο προσδίδει έμφαση στην εθνικότητα του ναυτικού που έχασε τη ζωή του, καθώς και στην ευρύτερη επίδραση του συμβάντος στην Ινδική κοινότητα ναυτικών.

Η άμεση κινητοποίηση για τη διάσωση

Αμέσως μετά την επίθεση και την εκδήλωση των ζημιών στο «Cape Dao», τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος. Η κατάσταση στο πλοίο απαιτούσε άμεση δράση για την προστασία των ναυτικών που βρίσκονταν εν πλω. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ανθρώπων.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε ενεργά το Βασιλικό Ναυτικό του Ομάν. Η συνδρομή του ήταν καθοριστική για την επιτυχή απομάκρυνση των 28 ναυτικών από το πλοίο που είχε δεχτεί την επίθεση. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση των δυνάμεων του Βασιλικού Ναυτικού, το υπόλοιπο πλήρωμα διασώθηκε, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω ανθρώπινες απώλειες και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε τέτοια περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Reader