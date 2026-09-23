Έξωση σε 87χρονη ΑμεΑ στην Ισπανία: Ανέβασαν το ενοίκιο από 500 στα 1.650 ευρώ

Οργή και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση έξωσης μιας 87χρονης γυναίκας με αναπηρία, της Μαρικάρμεν, από το σπίτι της. Η ηλικιωμένη διαμένει στη συνοικία Ρετίρο της Ισπανίας σχεδόν όλη της τη ζωή, για 71 ολόκληρα χρόνια. Μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων επιχείρησε να την αναγκάσει να εγκαταλείψει την οικία της, αυξάνοντας υπερβολικά το ενοίκιο.

Η μακρά ιστορία της Μαρικάρμεν στο Ρετίρο

Η 87χρονη Μαρικάρμεν, μια γυναίκα με αναπηρία, έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, συγκεκριμένα 71 χρόνια, στην ίδια κατοικία στη συνοικία Ρετίρο της Ισπανίας. Η ιστορία του διαμερίσματος ξεκινάει με τον πατέρα της, στο όνομα του οποίου είχε υπογραφεί η πρώτη σύμβαση ενοικίασης το μακρινό 1956. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, το δικαίωμα διαμονής πέρασε στη μητέρα της. Τελικά, όταν και η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, η Μαρικάρμεν έγινε η νόμιμη κάτοχος του διαμερίσματος, συνεχίζοντας να ζει εκεί.

Οι μεθοδεύσεις της εταιρείας για την απομάκρυνσή της

Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Urbagestión SL απέκτησε την πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα της Μαρικάρμεν, με σαφή στόχο την ανακαίνισή της και την επακόλουθη πώλησή της. Στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματικής της στρατηγικής, η Urbagestión SL απαίτησε αρχικά ένα σημαντικό ποσό, 247.000 ευρώ, από την ηλικιωμένη, ως προϋπόθεση για να της επιτραπεί να παραμείνει στο σπίτι της. Ωστόσο, η Μαρικάρμεν δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να καλύψει αυτό το υπέρογκο ποσό. Κατόπιν αυτού, η εταιρεία επιχείρησε να προχωρήσει σε έξωση, η οποία όμως αποτράπηκε χάρη στην κινητοποίηση και την παρέμβαση πολιτών.

Η υπέρογκη αύξηση του ενοικίου και οι συγκρούσεις

Μετά την αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια έξωσης, η εταιρεία προχώρησε σε μια νέα τακτική: την υπέρογκη αύξηση του ενοικίου. Το μηνιαίο ενοίκιο εκτοξεύτηκε από τα 500 ευρώ στα 1.650 ευρώ. Δεδομένου ότι η 87χρονη Μαρικάρμεν λαμβάνει σύνταξη 1.350 ευρώ, η πληρωμή του νέου, εξωφρενικού ενοικίου είναι αδύνατη για εκείνη. Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, η αδυναμία καταβολής του ενοικίου θα την υποχρεώσει να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί τέσσερις διαφορετικές προσπάθειες έξωσης της Μαρικάρμεν από την οικία της. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αντιμετωπιστεί και σταματήσει χάρη στην ενεργό αντίσταση του κόσμου, ο οποίος συγκεντρώνεται στο σημείο κάθε φορά που επιχειρείται η απομάκρυνσή της. Κατά τη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων, έχουν σημειωθεί συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο με σκοπό να εκτελέσουν την εντολή απομάκρυνσης της ηλικιωμένης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr